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Hayal Gücünü Tetikleyen Atölyeler Bu Kez Sinema ve Felsefeden İlham Alıyor

Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın, müzenin güncel sergileri “Parajanov, Sarkis ile” ve “Zaman Değişmeli”den ilhamla düzenlediği genç ve yetişkin atölyeleri, felsefi kavramları farklı üretim teknikleri ile sanata aktarmaya aracı oluyor.

Hayal Gücünü Tetikleyen Atölyeler Bu Kez Sinema ve Felsefeden İlham Alıyor
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Pera Öğrenme tarafından Pera Müzesi’ndeki süreli sergilere paralel olarak gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenlenen atölyeler devam ediyor. ParajanovSarkis ile” ve “Zaman Değişmeli” sergilerinden yola çıkarak oluşturulan ve 9 Mart’a dek sürecek atölyeler arasında, 13-17 yaş grubuna yönelik Mini Hologram, Hayal Gücü, Işık, Makara ve Oynat!; +18 yaş gruplarına yönelik Zaman Şimdi: Felsefe Atölyesi ve Zamanın Sesi: Ses Atölyesi, Sanatçı Atölyesi: Güneş Terkol; 60 yaş ve üzeri gruplar için Mozaikten Zaman Anıtı ve Halı Kolajı yer alıyor.


13-17 yaş grubu sinema ve illüzyona odaklanıyor!

Sanatçı grubu Raqs Media Collective’in “Zaman Değişmeli” sergisinde yer alan “Hollowgram” adlı eserinden ilhamla hazırlanan Mini Hologram atölyesinde, plastik parçası ve makas kullanarak kendi hologram piramidini tasarlayan genç katılımcılar, bu tasarımı telefonlarının ekranları üzerine koyup hologram videosu aracılığıyla üç boyutlu illüzyonlar oluşturuyor. Hayal Gücü, Işık, Makara ve Oynat! atölyesinde ise, Parajanov, Sarkis ile” sergisindeki filmleri ve eserleri incedikten sonra kendi hikayelerini kurguluyorlar. Hikayedeki sahneleri asetat kağıdından bir tekerleğin üzerine çizen katılımcılar, tasarladıkları film makarasını hazırladıkları karton kutuya tutturarak aydınlatıyor ve duvara yansıtarak kendi özel gösterimlerini yapıyor.


18+ ve 60+ yaş grupları felsefi kavramları sanatla yorumluyor!

18 yaş ve üzeri katılımcılar, Zaman Şimdi: Felsefe Atölyesi’nde, sanatçı Nilbar Güreş’in ve sanatçı grubu Raqs Media Collective’in eserlerini inceleyerek, farklı yüzyıllarda birçok filozof tarafından ele alınan değişim ve aynılık kavramları arasındaki ikiliği sorguluyor. Sanatçı Güneş Terkol’u konuk eden Zamanın Sesi: Ses Atölyesi’nin katılımcıları ise, düşlerini ve seslerini kumaş kalıplara yazı ve resimlerle aktararak kolektif ses haritaları çıkartıyor.


60 yaş ve üzerine yönelik Mozaikten Zaman Anıtı atölyesinde, Nilbar Güreş’in “Zaman Değişmeli” sergisinde yer alan toteminden ilham alan katılımcılar, mozaik tekniği ile renkli evalardan kendi zaman anıtlarını üretiyor. Halı Kolajı atölyesinde ise, Parajanov’un film sahnelerinde kullandığı halılardan ilhamla kendi kolajlarını yaratıyorlar.

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SinemaFelsefePeramüzesiParajanovSarkisZamandeğişmeli
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