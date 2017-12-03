KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan 72 yaşındaki Güler Alan'ın tek isteği akülü engelli aracı.

İlçenin Tepe Mahallesi'ndeki iki odalı evde eşinin bir süre önce vefat etmesi nedeniyle yalnız yaşayan Güler Alan, 25 yıl önce arazide kazlarını otlattığı sırada yıldırım çarpması sonucu yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Alan, belden aşağısı felç olduğu için bir daha yürüyemedi. O tarihten itibaren koltuk değneği ile yaşamını sürdüren Güler Alan, yaşı ilerleyince yatağa bağımlı hale geldi.

Eşini kaybettikten sonra komşularının yanı sıra Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin destekleriyle hayata tutunan yaşlı kadının tek isteği ise kendisini evden çıkaracak akülü bir engelli aracına sahip olmak.

Akülü araç sayesinde evinden dışarı çıkıp çevreyi ve insanları görmeyi hayal eden Güler Alan, bunun için hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyor.

Güler Alan, AA muhabirine, evliliği süresince çocuk sahibi olamadığını ve eşinin hayatını kaybetmesiyle bakacak kimsesinin kalmadığını anlattı.

Yaşının ilerlemesiyle hareket edemez duruma geldiğini anlatan yaşlı kadın, "Evden dışarı çıkamıyorum, insan yüzü göremiyorum, aynı bir mahkum gibi içeride oturuyorum. Tek isteğim akülü araba, ben de ölmeden bir dünya yüzü göreyim. Şu anda komşularım, yeme içme ve diğer ihtiyaçlarımı karşılıyor. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.