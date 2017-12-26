Hayalini kurduğu işe belediyenin desteğiyle kavuştu

KOCAELİ (AA) - Kadın girişimci İlknur Dinç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayalindeki tavuk kümesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kandıra ilçesinde yıllardır modern bir tavuk kümesi açmak isteyen 71 yaşındaki Dinç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam oluşturmak ve doğal yumurta üretimini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi"ne başvurdu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından başvurusu kabul edilen Dinç'in arazisine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bin metrekarelik modern tavuk kümesi kuruldu. Kümes, 250 tavukla Dinç'e teslim edildi.

Proje kapsamında yüzde 50 hibeden yararlanarak hayalindeki tavuk kümesinin sahibi olan Dinç, işlerini büyütmek için çalışmalarına hız verdi.

Dinç, yaptığı açıklamada, kendi işinin patronu olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Yıllardır yumurta tavukçuluğu yapma hayalini kurduğunu ama bunu gerçekleştiremediğini belirten Dinç, "Oğlum bana bu konuda destek vereceğini söyleyince ben de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptım. Sonra belediyeden ekipler geldi. Tavuk kümeslerini yapıp, içerisindeki malzemeleri de hazır ettikten sonra 250 tavuğu kümese koyup teslim etti." diye konuştu.

Dinç, hedefinin hibe kapsamında aldığı yumurta verimi yüksek 250 tavuğun sayısını bine çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Tavukların yumurtalarını satmak için hiç zorlanmayacağız. Pazarımız da müşterimiz de hazır. Kandıra Belediyesi'nden pazar yeri istedim. Yerimin hazır olduğunu, vereceklerini söylediler. Yumurta verecek yerlerim hazır, bazısını onlar gelip alacak. Benim pazara çıkmama hiç gerek kalmıyor ama ürünleri pazara çıkararak herkese ulaşmasını sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

- "6 kümes sahiplerine teslim edilecek"

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile istihdam oluşturulmasının ve gezen tavuk yumurtası üretiminin teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Proje kapsamında kümeslerin başvuru sahiplerine teslim edilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk etapta 6 girişimcinin tavuk kümesleri tamamlandı. 60 metrekaresi kapalı betonarme bina olmak üzere toplam bin metrekare alan içerisinde inşa edilen kümesler, ısı yalıtımlı ve yan sundurmalı olarak yapıldı. Proje kapsamında tamamlanıp devreye alınan 6 tavuk kümesi önümüzdeki günlerde sahiplerine teslim edilecek. Kümeslerden 4'ü İzmit'in Kozluca, Kaynarca, Gülbahçe Kadriye ve Ambarcı mahallelerinde bulunuyor. Kandıra'da ise Deliveli ile Hacımazlı mahallelerinde 2 kümes, işletme sahiplerine teslim edilmek için hazır hale getirildi. Yapılan kümeslerin her birine 250 Atak-S cinsi, yumurta verimi yüksek tavuklar bırakıldı."