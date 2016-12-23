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Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci

- Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bazı hayvanlar, beyaza bürünen barınma alanlarında karın keyfini çıkardı

Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bazı hayvanların, beyaza bürünen barınma alanlarında kar üstündeki keyifli oyunları renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kentte dün ve önceki gün etkisini gösteren karla beyaza büründü.

Hayvanat Bahçesinde kar yağışı en çok yavru ayılar başta olmak üzere kaplanları, kurtları, sırtlanları, atları, zebraları ve kanguruları sevindirdi.

Barınaklarından çıkan yavru ayılar, karların üzerinde oyun oynarken zaman zaman barınma alanlarındaki gölete girdi. Bazı hayvanlar da beyaza bürünen kafeslerinde koşuşturdu.

Yetkililer tarafından açık alanda beslenilen hayvanlara soğuktan etkilenmemeleri için vitamin ve mineral değeri yüksek sebze ve meyveler veriliyor.

Yaklaşık 330 türde 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde özellikle Afrika kökenli hayvanlar, soğuktan etkilenmemeleri için odalarına konulan ısıtıcılarla korunuyor.

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