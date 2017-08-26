Hayvanat bahçesini gezerken bulduğu yaralı kuşu yetkililere teslim etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde yaralı bir serçe bulan 5 yaşındaki kız çocuğu, Belediye Başkan Fatma Şahin'in isteği üzerine kuşu tedavisinin yapılması için yetkililere teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, hayvanat bahçesini gezdiği sırada, elinde küçük bir serçe ile gördüğü Evin'in yanına gitti.

Ailesinin de yanında bulunduğu çocukla bir süre sohbet eden Şahin, kuşun yaralı olduğunu öğrendi.

Şahin'inin teklifi üzerine Evin, yaralı kuşu tedavisi için hayvanat bahçesi yetkililerine teslim etti.

Hayvanat bahçesine hayran kaldığını dile getiren Evin, sık sık buraya gelmek istediğini söyledi.