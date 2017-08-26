Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması futbol Ordu
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Hayvanat bahçesini gezerken bulduğu yaralı kuşu yetkililere teslim etti

- Gaziantep Hayvanat Bahçesini ziyareti sırasında yaralı bir serçe bulan 5 yaşındaki kız çocuğu, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in teklifi üzerine, kuşu tedavisinin yapılması için yetkililere verdi

Hayvanat bahçesini gezerken bulduğu yaralı kuşu yetkililere teslim etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde yaralı bir serçe bulan 5 yaşındaki kız çocuğu, Belediye Başkan Fatma Şahin'in isteği üzerine kuşu tedavisinin yapılması için yetkililere teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, hayvanat bahçesini gezdiği sırada, elinde küçük bir serçe ile gördüğü Evin'in yanına gitti.

Ailesinin de yanında bulunduğu çocukla bir süre sohbet eden Şahin, kuşun yaralı olduğunu öğrendi.

Şahin'inin teklifi üzerine Evin, yaralı kuşu tedavisi için hayvanat bahçesi yetkililerine teslim etti.

Hayvanat bahçesine hayran kaldığını dile getiren Evin, sık sık buraya gelmek istediğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GaziantepHavyanat Bahçesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5