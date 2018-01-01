Hem toplumsal bilinç hem de uluslararası başarı hedefliyorlar

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi Sinema Kulübü öğrencileri, kamu spotu niteliğinde hazırladıkları kısa filmlerle yurt içinde elde ettikleri başarılara uluslararası ödüller de katmayı hedefliyor.

Okul bünyesinde 5 yıl önce kurulan Sinema Kulübünde görev alan 20 öğrenci, toplumu ilgilendiren ve yayınlanmasında kamu yararı bulunduğunu düşündükleri konularda kısa filmler çekiyor.

Kamu spotu niteliğindeki filmleri sosyal medya üzerinden yayımlayan öğrenciler, bugüne kadar yurt içinde çeşitli yarışmalarda derece elde etti.

Kulüp sorumlu öğretmeni Sinan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün, öğrencilerin sosyal etkinliklerle gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında kurulduğunu söyledi.

Türk toplumunun ABD ve Avrupa filmlerini izlediğini savunan Koca, "Şu anda çocuklarımıza 'Cenazelere hangi kıyafetle gideriz?' diye sorsanız, çoğunlukla 'Siyah kıyafet ve gözlük.' cevabını verir. Bu, sinemanın etkisi. Oysa bizim kültürümüzde böyle bir şey mevcut değil. Sinema ile bizi yavaş yavaş değiştirdiler. Biz de çocuklarımıza, topluma olumlu şeyler vereceksek bunu sinema ile yapacağız. O nedenle sinema çok önemli. İnsanlarımızın ruhlarını doldurma adına sinema ve kısa filmler yapıyoruz." diye konuştu.

Koca, 2015 yılında çektikleri ve teknoloji bağımlılığını konu alan "Açmaz"ın ilk filmleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Teknoloji hayatımızı esir aldı. Bu konuda dengeyi tutturamıyor, bir açmaz yaşıyoruz. İşte ilk filmimizle bunu ele aldık. Çok da ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağında (EBA) düzenlenen yarışmada 'Ben Seçtim' alanında Türkiye birinciliği elde etti. Yine özel bazı kurumlar ile üniversitelerce düzenlenen yarışmalarda önemli dereceler elde ettik. İkinci yapımımız 'Bir Çift Yürek' adlı filmdi. Bu filmimizde saygıyı işledik. Türkiye genelinde düzenlenen bazı yarışmalarda olumlu tepkiler, ikincilik ve üçüncülük gibi sonuçlar aldık."

Geçen yıl çektikleri "İz" filminin de Milli Eğitim Bakanlığınca EBA'da düzenlenen kısa film yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Koca, bu yıl da "Atom" ve "Bayram Simidi" adında çocuk işçiliğinin işlendiği iki kısa filme imza attıklarını ve çeşitli yarışmalara katıldıklarını anlattı.

- "Yurt içi kadar uluslararası alanda da başarı kazanmayı arzu ediyoruz"

Koca, bugüne kadar imza attıkları yapımlarla önemli dereceler elde etmelerinin yanı sıra sosyal medyada büyük ilgiyle karşılaştıklarını ve binlerce kez izlendiklerini dile getirdi.

Hedeflerinin gelecek yıllarda daha da başarılı yapımlara imza atmak olduğunu vurgulayan Koca, "Çok şükür, yaptığımız tüm çalışmaların karşılığını elde edilen başarılarla aldık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Daha iyi senaryolarla daha iyi çalışmalarla jürilerin karşısına çıkıyoruz." dedi.

Koca, yurt içi kadar uluslararası alanda da başarı kazanmayı arzu ettiklerini kaydederek, "Kısa film maceramız devam edecek. İyi yerlere geleceğimize ve öğrencilerimize çok şeyler katacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz Giresun'umuzun ve okulumuzun adını tüm dünyaya duyurmak." ifadesini kullandı.

- "Filmler, hayatla ilgili bize örnekler sunuyor"

Sinema kulübünde görev alan öğrencilerden Ahmethan Fat, sinema sanatını çok sevdiğini, bu nedenle kulübe katılmaya karar verdiğini söyledi.

Hayalinin sinema olduğunu vurgulayan Fat, "Kulüp benim hayalime ulaşma noktasında önemli bir basamak. Filmlerde rol alıyorum, yine kamera arkasında oluyorum. Bize bu imkanı sunan hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cansu Güldüz ise kulübün kendilerinin gelişimlerine katkı sunduğuna işaret ederek, "Bizim ufkumuzu açıyor. Filmler, hayatla ilgili bize örnekler sunuyor. İleride belki bu mesleği seçmem ama filmler benim hayatımda bir iz olarak kalacak." dedi.