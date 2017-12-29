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"Hepimiz Aynı Güneşin Altındayız" sergisinin geliri TEGV'ye bağışlanacak

- Beşiktaş'taki Fulya Sanat Merkezi'ndeki sergi, 2 Ocak'a kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - "Hepimiz Aynı Güneşin Altındayız" temalı sergiden elde edilen gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanacak.

TEGV ve Artclan Sanatçı Topluluğu tarafından "Hepimiz Aynı Güneşin Altındayız" temasıyla düzenlenen ve Beşiktaş'ta Fulya Sanat Merkezi'nde açılan sergi, 2 Ocak'ta kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide, 38 sanatçı bir eserini eğitime destek için TEGV'e bağışladı. Sergide yer alacak eserlerin satışından elde edilecek gelir, ilkokul çağındaki çocukların TEGV'de nitelikli eğitim desteği ile tanışması için kullanılacak.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar arasında, Alan Kouchakpour, Ali Elmacı, Azat Yeman, Barış Cihanoğlu, Beyza Boynudelik, Bihrat Mavitan, Cahide Erel, Cemil Güç, Cengiz Solakoğlu, Eda Taşlı, Elifko, Erdal Uzunoğlu, Esra Meral Demircan, Fikret Özcan, Gönül Nuhoğlu, Gülten İmamoğlu, Günseli Toker, Hakan Kürklü, İldem Arabacıoğlu, Kemal Tufan, Koray Erkaya, Mahir Güven, Maria Kılıçlıoğlu Baraz, Mehmet Özcan, Mustafa Özkan, Mustafa Yüce, Nur Gürel, Nurdan Likos, Nurgül Gün Güney, Nurhan Altay, Pınar Du Pre, Recep Batuk, Sait Tosyalı, Sema Bicik, Serap Gümüşoğlu, Seydi Murat Koç, Tuğrul Selçuk ve Yılmaz Bulut yer alıyor.

- "Sergimizde birliktelik mesajı vermek istedik"

Ressam ve heykeltıraş Serap Gümüşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEGV ile Artclan Sanatçı Topluluğu tarafından düzenlenen serginin amacının çocuklar olduğunu söyledi. Gümüşoğlu, şunları kaydetti:

"Sergimizde birliktelik mesajı vermek istedik. Birlikten kuvvet doğar. Biz de 38 arkadaşımız bir araya geldik. Amacımız, iyi niyet, dostluk ve yardım. Biz 38 sanatçıyız ve her birimiz bir eserimizi sergiye bağışladık. Bu sergide eserlerin satışından elde edilen gelirin çocuklara kalmasını düşündük. Satışın tüm geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kanalıyla çocuklara gidecek. Küratörlüğü Artclan'dan Hakan Kürklü yaptı. Hepimiz çok mutlu çalıştık ve bu sergi için ürettik. Benim eserimdeki çocuk ve kedi de sevginin evrensel dilini vurguluyor. Meselenin bir yerinden tutmak istedik. Gönüllü olarak eserlerimizi bağışlıyoruz. Sergide 38 sanatçımızın resim, heykel, seramik gibi birçok değerli eseri sergileniyor."

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Artclan Sanatçı TopluluğuBeşiktaş'ta Fulya Sanat MerkeziHepimiz Aynı Güneşin AltındayızSergiTEGV
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