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Herakles Lahdi Antalya'ya Müzesi'ne nakledildi

- Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle İsviçre'den Türkiye'ye getirilen ve THY uçağıyla Antalya'ya ulaştırılan lahit, müzede koruma altına alındı

Herakles Lahdi Antalya'ya Müzesi'ne nakledildi

ANTALYA (AA) - Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucu İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'ne nakledildi.

İstanbul'dan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Antalya'ya ulaştırılan 2 bin 200 yıllık lahit, polis ekiplerinin güvenlik önlemi altında araçla Antalya Havalimanı'ndan çıkarıldı.

Özel kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'ne getirildi.

Perge Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda kaçırılıp İsviçre'de ele geçirilen, Roma Dönemi'ne ait, üzerinde "Herakles'in 12 işi"nin tasvir edildiği lahdin, Antalya Müzesi'ndeki Lahitler Salonunda yerini alacağı öğrenildi.

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AntalyaAntalya MüzesiHerakles Lahdi
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