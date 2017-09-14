Herakles Lahdi'nin Antalya'ya getirilmesi

ANTALYA (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi'nin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Bu, Türkiyemizin uluslararası koruma alanında kazanmış olduğu çok önemli bir konumdur. Çünkü biz dünyada korumaya en çok para ayıran, yatırım yapan ülkelerin başında gelmekteyiz. Bu nedenle yapmış olduğumuz hukuk mücadelesinin Türkiye Cumhuriyeti lehine olması uluslararası platformda elimizi güçlü kılmıştır." dedi.

Herakles Lahdi'nin Antalya Havalimanı'na getirilmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurt, "Yaklaşık 150 yıldan beri Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak eski eserlerin yurt dışına götürülmesi yasalarla, nizamnamelerle yasaklanmıştır." diye konuştu.

Kurt, kaçakçılığın değiş yöntemlerle dünyanın her tarafında özellikle 19. ve 20. yüzyılda kültür emperyalizminin artmasıyla uluslararası boyut kazandığına dikkati çekti.

Herakles Lahdi'nin Antalya Müzesi'nde Küçük Asya tipi lahitlerden biri olduğunu dile getiren Kurt, lahitte Herakles'in 12 değişik konumunun yer aldığını ve insanın doğaya tabiata karşı mücadelesinin anlatıldığını kaydetti.

Lahdin bu toprakların eseri olduğunu vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu eserin Türkiye'ye Antalya'ya dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Eser bundan 7 yıl önce İsviçre Cenevre gümrüğünde yakalanmış ve Cenevre savcılığının Türkiye'ye başvurusu üzerine uzun bir yargı süreci geçirdi. 2015'te Türkiye lehine karar verilmesi üzerine karşı taraf dava açmış, Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de karşılıklı olarak dava açtık. Davalarda lehimize gelişme olunca eseri yurt dışına götürenler bu kararlarından vazgeçti."

Lahdin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla önümüzdeki günlerde Antalya Müzesi'ndeki yerinde halkın izlenimine sunulacağını da belirten Kurt, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları, Antalya ve İstanbul Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Eserin Türkiye'ye getirilmesinde görev alan bakanlık uzmanlarına da teşekkür eden Kurt, "Bu, Türkiyemizin uluslararası koruma alanında kazanmış olduğu çok önemli bir konumdur. Çünkü biz dünyada korumaya en çok para ayıran, yatırım yapan ülkelerin başında gelmekteyiz. Bu nedenle yapmış olduğumuz hukuk mücadelesinin Türkiye Cumhuriyeti lehine olması uluslararası platformda elimizi güçlü kılmıştır." diye konuştu.

Kurt daha sonra lahdi getiren ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.