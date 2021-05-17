Hermes Creative Awards’tan TerraCity’e Üç Ödül Birden

Antalya’da ayrıcalıklı alışverişin adresi TerraCity, dünyanın en eski ve en büyük uluslararası yaratıcılık yarışmalarından biri olan Hermes Yaratıcılık Ödülleri'nde “Halkla İlişkiler/İletişim - Canlı veya Sanal Etkinlik”” ile “Halkla İlişkiler / İletişim – Pandemi Dönemi Uygulamaları” kategorilerinde iki platin, “Ticari Etkileşim ile Marka Deneyimi” kategorisinde bir altın ödülün sahibi oldu.

Salgın önlemlerinin uygulandığı döneme denk gelen ve yılbaşına özel olarak gerçekleştirilen New Year City etkinliği, TerraCity’e iki platin ödül birden kazandırdı. TerraCity, etkinlik çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 Aralık akşamı YouTube’dan yapılan canlı yayın ile yeni yılı evlerinde kutlayan genç izleyicilere ulaştı. Alışveriş merkezinde yılbaşı dekoru eşliğinde yapılan, beş DJ’in canlı performanslarının paylaşıldığı çekim yılbaşı akşamı yayınlandı. Daha sonra her DJ seti ayrı video olarak da TerraCity YouTube kanalında izlenme almaya devam etti. Büyük beğeni toplayan etkinlik, TerraCity’e Halkla İlişkiler/İletişim – Stratejik Programlar ana başlığında “Pandemi Dönemi Uygulamaları” ve “Canlı/ Sanal Etkinlik”kategorilerinde en büyük ödül olan platin ödülü getirdi.

TerraCity’e “Ticari Etkileşim ile Marka Deneyimi” kategorisinde altın ödül getiren etkinlik ise Sevgililer Günü için gerçekleştirilen Sırılsıklam Aşk – Waterfall Swing oldu. Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, alışveriş merkezinin içinde sosyal medya paylaşımlarına uygun bir dekor eşliğinde kurulan ve kesintili su akışı ile bir şelalenin içinden salınan salıncağa binme şansını yakaladı. 10 gün olarak planlanan etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle 10 gün daha uzatıldı ve etkinliğe 2 bin 700 kişi katıldı. Yaşattığı eşsiz deneyim ve sosyal medya paylaşımları için oluşturulan dekoru ile sanal dünyada beğeni toplayan etkinlik, Facebook‘ta 90.000 erişim ve 450.000’e yakın etkileşim alırken Instagram‘daki paylaşımlar ise45binden fazla gösterim alarak geniş bir kitleye ulaştı.

TerraCity AVM Müdürü Gözde Hoşten, “İçerisinde yer alan seçkin markaları ve modern mimarisi ile TerraCity’i Antalya’nın “premium” alışveriş merkezi olarak konumlandırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz etkinliklerle de bu pozisyonumuzu güçlendirmek üzere çalışıyoruz. Sırılsıklam Aşk ve New Year City etkinliklerimizle salgın döneminde de hedef kitlemizle iletişimimizi en doğru kanaldan yaparak büyük başarı sağladık. Uluslararası arenada kazandığımız bu önemli ödüller, başarımızın ve yaratıcılığımızın kanıtı olarak bizleri gururlandırıyor” dedi.

