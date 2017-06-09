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Heykeller, 15 Temmuz şehitleri anısına yontuldu

- Adana Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu kapsamında 9'u yabancı 10 heykeltıraşın gerçekleştirdiği çalışmalar tamamlandı - Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü: - "Bu sanatçılar çılgın insanlar. Yaptıkları işin ne kadar zor olduğuna, sıcak Adana ikliminde nasıl terlediklerine ve nasıl yorulduklarına şahit oldum"

Heykeller, 15 Temmuz şehitleri anısına yontuldu

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen, "3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu" kapsamında 9'u yabancı 10 heykeltıraşın gerçekleştirdiği çalışmalar tamamlandı.

"Demokrasi ve Özgürlük" temasıyla 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirilen taş heykel çalışmalarının tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi.

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sanatçılara ortaya çıkardıkları eserler için teşekkür etti.

Sanatçıların, sıcak havada zor şartlarda çalışmalarını tamamladığını belirten Sözlü, "Bu sanatçılar çılgın insanlar. Yaptıkları işin ne kadar zor olduğuna, sıcak Adana ikliminde nasıl terlediklerine ve nasıl yorulduklarına şahit oldum. Onların tek kazancı olacak. Adana'da eseri var olan sanatçılar listesine girecekler." dedi.

Heykel çalışmalarına katılan tek Türk sanatçı olan Işıl Şen ise çalışma sürecini zorlu ve keyifli olarak tanımlayarak, "Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarımla bir arada olmak ve 10 kişi olarak çalışmak hem motivasyonu arttırıyor hem de çalışmaları daha keyifli hale getiriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Sözlü, sanatçılara plaket verdi.

Üç haftalık çalışmanın ardından 9'u yabancı 10 heykeltıraş, toplumda birlik ve beraberliği, demokrasi ve özgürlüğü simgeleyen soyut ve somut eserler hazırladı. Eserler, Adana'nın çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

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