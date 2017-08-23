Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden klasik dans resitali

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, "Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinden gelen 'Kuchipudi', Hindistan'ın 8 temel klasik dans türünden biridir. Kökleri Milattan Önce 10. yüzyıla kadar uzanan bu dans Hindistan'ın kültürel çeşitliliğinin önemli bir bölümünü temsil etmektedir." dedi.

Büyükelçi Kulshreshth'in ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlığının 70. yıl dönümü dolayısıyla Cer Modern Sanat Galerisinde "Kuchipudi" adlı klasik dans resitali düzenlendi. Resitale, Ankara'daki birçok diplomatik misyon temsilcisi ve sanatsever katıldı.

Kulshreshth, burada yaptığı konuşmada, bu dans gösterisiyle Hindistan'ın 70. bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Klasik Hint dansı izleyicilerimizi eğlendirirken bir yandan da mitolojik unsurların kuşaktan kuşağa aktarılmasına yardımcı olmaktadır." ifadesini kullandı.

Kuchipudi dans gösterisinin Hindistan'ın zengin tarihi ve mitolojisinden kesitler sunduğunu söyleyen Kulshreshth, "Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinden gelen Kuchipudi, Hindistan'ın 8 temel klasik dans türünden biridir. Kökleri Milattan Önce 10. yüzyıla kadar uzanan bu dans Hindistan'ın kültürel çeşitliliğinin önemli bir bölümünü temsil etmektedir." diye konuştu.



Dans gösterisini hazırlayan Deepika Reddy'in daha önce 2004'de Türkiye'de bulunduğunu ifade eden Kulshreshth, Reddy'nin 13 yıl sonra bu özel etkinlik için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Kulshreshth, "Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümünde, bu dansın zengin kültür ve mirasımızın bir parçası olduğunu belirttiğimiz Kuchipudi dans gösterisi burada yapıldı." ifadesini kullandı.

Ankara'daki dans gösterisinin ardından grubun İstanbul'a giderek, burada sahne alacağı belirtildi.

Kuchipudi dans resitalini hazırlayan Deepika Reddy, Hindistan ve yurt dışında düzenlenen birçok dans festivalinde sahne alıyor.























