Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yılı kutlandı

İSTANBUL (AA) - Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yılını Hindistan Hükümeti Kültür Bakanlığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle kutladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Azar A. H. Khan, Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yıldönümünü "Kuchipudi" dansıyla kutlayacaklarını belirterek, dansları için Hintli bir klasik sanat dansçısı Deepika Reddy ve ekibine teşekkür etti.

Khan, Raddy ve grubunu İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 22 Ağustos'ta Ankara'da gösteri yapan Reddy'nin de "Kuchipudi dans gurusu" olarak tanındığını söyledi.

Dansçı Deepika Reddy ise dansçıların gösteriyi izlemeye gelen misafirleri, ellerini önde kavuşturarak selamlayacaklarını belirterek, Kuchipudi dansının da zarafet ve güç, gelişim ve duygusallık arasında kusursuz denge gerektiren klasik bir sanat türü olduğunu kaydetti.

Reddy, şunları dile getirdi:

"2014'de dans gösterisi için İstanbul'a gelmiştim, tekrar burada bulunmak benim için çok kıymetli ve Türk insanının misafirperverliği de çok değerlidir. Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yılını Kuchipudi dansıyla kutlarken, ulusumuza ithafen danslarımı size sunmak büyük bir mutluluktur. Bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden özgürlük savaşçılarına şükranlarımızı sunuyoruz. Gösterimizin son dansını da dünya barışı üzerine bir şarkıyla yaptık."

Ateş yakılarak başlayan kutlama programında Reddy ve ekibi, "Navarasa", "Shivashtakam", "Thakkuvemi Manaku" gibi danslarını Hintli ve Türk misafirlerinin beğenisine sundu.











