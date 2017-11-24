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Hollanda'da "2. Abdülhamid Han'ın Davası Kudüs" konferansı

- Tarihçi yazar Uğurluel: "Kudüs'e önem veren yeryüzünde bir tek samimi topluluk var o da Türklerdir"

Hollanda'da

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da "2. Abdülhamid Han'ın Davası Kudüs" konulu konferans düzenlendi.

Tarihçi yazar Talha Uğurluel, Hollanda Sumud Vakfınca Rhone Events Salonu'nda düzenlenen konferansta Kudüs'ün tarihi ile ilgili sunum yaptı.

Dünyada en eski ve yıkılmadan bugüne gelmiş olan binanın Kudüs'te bulunan Kubbet-üs-Sahra olduğunu belirten Uğurluel, "Kudüs tarihi bize unutturulmuş. Çok fazla beklemeden ve sıkıntı yokken Kudüs'e gidin. Bizim bu tarihi hatırlamamız lazım ve çocuklarımıza anlatmamız lazım. Kudüs'e önem veren yeryüzünde bir tek samimi topluluk var o da Türklerdir." dedi.

Uğurluel konferansın ardından "Bir Dehanın İzleri 2. Abdülhamid Han" adlı kitabını imzaladı.





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HollandaKonferansKudüsTarihçi Ve Yazar Talha Uğurluel
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