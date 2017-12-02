Hollywood'a

ANKARA (AA) - Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Truva, Avatar gibi ödüllü Hollywood filmlerine çarık üreten Kahramanmaraşlı 4. kuşak çarık üreticisi Hüseyin Kopar, Ankara'da 14. Ülkeler El Sanatları ve Yöresel Ürünleri Fuarı'nda ürünlerini tanıttı.

Kopar, ATO Congresium'da başlayan 14. Ülkeler El Sanatları ve Yöresel Ürünleri Fuarı'nda AA muhabirine ürünleri hakkında bilgi verdi. Kopar, 7 yaşında çarık yapmaya başladığını ve 45 yıldır 4'üncü kuşak olarak dede mesleğini sürdürdüğünü anlattı.

Çarıkların denizde ve çamurda giyilebildiğini ve içeriğinde arsenik madde olmadığını anlatan Kopar, 1975'te babasının, Musevi bir müşterisi aracılığıyla Osmanlı çarığını Amerikan filmi "Büyük İskender" için yaptığını söyledi.

Daha sonra çarıklarını Fethiye'de gören bir kostüm tasarım planlayıcısı sayesinde Hollywood filmlerine ürün verdiğini anlatan Kopar, şimdiye kadar Harry Potter 1, Yüzüklerin Efendisi, Truva, Avatar, Boleyn Kızı gibi yabancı filmler ile Fetih 1453, Ulak, Mucize gibi yerli yapımlara da hem Osmanlı çarığı hem de savaşçı kostümü yaptığını söyledi.

Hollywood'dan taleplerin gelmeye devam ettiğini belirten Kopar, şu anda İngiltere'de yeni bir film için model çalışması hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Aile fertleriyle 3 atölyede çalıştıklarını ayrıca evdeki kadınlara da dışarıdan istihdam sağladıklarını dile getiren Kopar, kendisinden sonra oğlu ve kardeşlerinin mesleği devam ettireceğini bildirdi.

Şu anda ABD'de kurumsal bir mağazaya da 3 ayda bir, bin 500 ürün ihraç ettiklerinin altını çizen Koper, yerli yıldızların yanı sıra Hollywood yıldızlarından Brad Pitt'in çarıkların çizme modeli olan Osmanlı postalını giymeyi tercih ettiğini, kendisine yılda 5 çift bu çizmelerden yaptığını anlattı.

Kopar, "Bundan sonra da dededen ne gördüysek, elimiz ayağımız tutana kadar Omanlı çarığını yapmaya, ülkemizi yurt dışında tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İran, Rusya, Güney Afrika, Gana, Bosna Hersek, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ukrayna, Bosna Hersek ve Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülke ile Türkiye'nin farklı yörelerinden ürünlerle kültürel çeşitliliğin bir arada sergilendiği fuar, 10 Aralık'a kadar ATO Congresium'da gezilebilecek.