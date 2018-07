HUAWEI Geleceğin Tohumları 2018’de Öğrenci Seçmeleri Başlıyor

Bu yıl Türkiye’nin önemli üniversitelerinden 10 öğrencinin yer alacağı proje, 10-21 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Seeds For The Future - Geleceğin Tohumları 2018 projesine katılmaya hak kazanacak öğrenciler, gazeteci ve program yapımcısı Cem Seymen ile internet üzerinden canlı olarak yapacakları mülakat sonrasında belirlenecek. Programda yer alacak Türk öğrenciler hem Çin’i yakından tanıma hem de HUAWEI’nin Shenzhen’deki merkezini yerinde görme ve burada ICT eğitimi alma şansına sahip olacak.



HUAWEI’nin küresel çapta birçok ülkede hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluk projelerinden biri olan “Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future’ın temel amaçları arasında; genç nüfusa farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmak, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sağlamak, Türkiye’de HUAWEI’nin teknoloji ve Ar-Ge’deki gücünün farkında olan marka elçileri yaratmak ve bilişim alanında nitelikli insan kaynakları profili oluşturulmasına destek olmak yer alıyor.







Bu yıl gerçekleştirilecek organizasyon, Pekin’deki açılış töreniyle başlayacak. Öğrenciler, programın ilk haftasında Çin dili ve kültürü içeriğiyle birlikte; Çin Seddi, Yasak Şehir, Tiananmen Meydanı gibi Çin kültürünün önemli tarihi noktalarına ziyaretler gerçekleştirecek. Öğrenciler, programın ikinci haftasında ise Shenzhen’de bulunan HUAWEI genel merkezinde; şirketin uluslararası iş kültürü, değerleri, iş çözümleri ve uçtan uca ürün gamını yerinde inceleme fırsatı ile beraber; gelecekteki iş yaşamlarına ışık tutacak önemli deneyimler yaşama fırsatı da bulacak.



Geleceğin Tohumları Programı Hakkında



HUAWEI Orta Asya ve Kafkaslar Bölge Başkanı Marco Xu, “Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future 2018 projesini şöyle değerlendirirken; “Proje kapsamında temel hedeflerimiz arasında, genç nüfusa farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmak, iş kültürünün sürekliliğini göstermek, teknolojiye olumlu bakış açısı kazandırmak, küresel operasyonların işleyişi hakkında bilgi paylaşmak ve öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerine katkı sağlamak yer alıyor. Bilişim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağının oluşturulması konusuna verdiğimiz önemle birlikte, “Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future 2018 çerçevesinde, yarının bilişim teknolojileri uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı da amaçlıyoruz” dedi.



Kazananlar Cem Seymen’le canlı mülakat sonucunda belli olacak



Geleceğin Tohumları– Seeds For the Future 2018 projesi katılımcıları, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisans eğitimi gören başarılı öğrenciler arasından seçilecek. Programa katılmak isteyen adaylar, www.seedsforthefutureturkiye.com adresinde yer alan kısa formu doldurarak, başvurularını gerçekleştirebilecek.