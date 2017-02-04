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"Hurrem Sultan" balesi sanatseverlerle buluştu

- Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hurrem Sultan" balesini sanatseverlerle buluşturdu

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Hurrem Sultan" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk prömiyeri 1977'de Oytun Turfanda'nın koreografisi ve Nevit Kodallı'nın bestesiyle gerçekleştirilen bale eseri Hürrem Sultan sergilendi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan'a duyduğu aşkı ve kendi oğullarını iktidara getirmek isteyen Hürrem'in hikayesini konu alan "Hurrem Sultan Balesi", Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci tarafından sahneye konuldu.

Eserin orkestra şefliğini aynı zamanda bestecinin oğlu olan Murat Kodallı yapıyor.


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Hurrem Sultan BalesiSAMDOBSamsun
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