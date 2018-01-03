İSTANBUL (AA) - Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün vefat eden sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Paradigma Yayınları'nın kurucusu Arslan'ın, Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın çelenk gönderdiği cenazede ayrıca medya ve kültür, edebiyat camiasından Ali Ayçil, Selahattin Yusuf, İbrahim Kiras, Cafer Vayni, İskender Pala, İsmail Kara, Ebubekir Eroğlu, Selman ve Ali Gemuhluoğlu, Halime Kökçe, Hayati Develi, Kemal Sayar, Mehmet Bozdağ, Hakan Albayrak, Mevlana İdris, Mehmet Kahraman, Edibe Sözen ve Yusuf Ziya Cömert de yer aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arslan'ın profesyonel olarak tarih eğitimi aldıktan sonra sosyolojiye yöneldiğini söyledi.

Arslan'ın bilgi teorisiyle çok yakından ilgilendiğini aktaran Bilgin, "Onunla ortak ders aldığımız dönemlerden tanışırız. Vedat Bilgin, Türkiye'de fazla bilinmeyen, tartışılmayan konuları çok derinleştiren biriydi ve birçok eseri Türkçeye kazandırdı. Gerçekten yeri doldurulmaz biri Hüsamettin. Türk bilim hayatında derin izi olacak biridir ve fikirleri, eserleri ve bıraktığı izin daha çok derinleştirileceğine inanıyorum." diye konuştu.

- "Kabına sığmayan büyük bir fikir işçisi"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da Arslan'ın, Türkiye'nin düşünce, kültür ve akademik hayatına çok önemli ve kalıcı katkıları olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Hüsamettin Arslan'la öğrencilik yıllarında tanıştığını belirtti.

Yayman, Arslan'ın entelektüel biri olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Büyük bir ilim insanıydı Hüsamettin Hoca. Gerçekten Türk sosyolojisinin yüz akı, kabına sığmayan büyük bir fikir işçisi. Allah rahmet eylesin. Çok değerli, beyefendi ve karakterli bir insandı. Karıncayı bile incitmek istemeyen müthiş bir insandı. Ben bugün burada bakan yardımcısı olarak değil, onun bir öğrencisi olarak bulunuyorum. Mekanı cennet olsun."

Hüsamettin Arslan'ın Yenisöz gazetesinde yakın döneme kadar yazdığını hatırlatan Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, hocayla Milat'ta yazması için görüştüklerini ancak tedavi süreci nedeniyle bunun gerçekleşmediğini, vefatından dolayı son derece üzgün olduğunu dile getirdi.



Paradigma Yayınlarından Bekir Cantemir de çok üzgün olduğunun altını çizerek, "Kendisinin Babalar ve Oğullar kitabında, yırtıcı kuşlar gibi mücadele etmekten ve babasının kendisine mirasının 'çalışmak' olduğundan bahsediyor. Hüsamettin Arslan yırtıcı kuşlar gibi çalışarak Türk düşünce dünyasında yeni bir izlek açtı. Mekanı cennet olsun. Biz de Paradigma Yayınları olarak geleneğini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Arslan için bir anı kitabını okuyucularla buluşturacakları bilgisini veren Cantemir, yakın zamanda Arslan için bir anma etkinliği düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

