Hüsn-i hat Bosna'da yeniden canlanacak

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Bosna Hersekli hattat Zana Tahiroviç, hat sanatının önceki yıllarda Bosna'da yaygın olduğunu fakat sonradan unutulduğunu belirterek, "Bizler kendimizi Türkiye'nin bir parçası olarak görüyoruz. Osmanlı zamanında Bosna'da ün salmış hattatlar vardı. O yüzden aslında amacımız hüsn-i hat sanatını Bosna'da yeniden canlandırmak." dedi.

Bosna Hersek'te küçük bir şehir olan Gracanica'da yaşayan 27 yaşındaki Tahiroviç, yaklaşık 2,5 yıldır hüsn-i hat ile ilgileniyor.

Bugüne kadar 5 ayrı sergi açan ve icra ettiği sanatı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla duyurmaya çalışan sanatçı, bir yandan eğitim almaya devam ederken, diğer yandan hat sanatıyla yeni tanışanlara eğitim veriyor.

Tahiroviç, İran'da düzenlenen "Şiraz Güzel Sanatlar Festivali" kapsamındaki atölye çalışmalarına katıldı ve oradan ödül alan 4 sanatçıdan biri oldu.

Çalışmalarını AA muhabirine anlatan Tahiroviç, eserlerini ve hüsn-i hat ile ilgili bilgileri sosyal medyadan paylaşarak binlerce kişiye ulaştığını söyledi.

Tahiroviç, hat yazısı yazmaya Gracanica'daki bir kurs aracılığıyla başladığını belirterek, bu kursların özellikle Bosna'nın kuzeyinde çok yaygın olmadığını dile getirdi.

Hat sanatına olan sevgisinin gün geçtikçe arttığına işaret eden Tahiroviç, "Hüsn-i hat öğrenmeye devam ediyorum. Bosna Hersek'in Mostar şehrinde ülkenin en tanınmış hattatlarından Munib Obradoviç'ten ders alıyorum. Obradoviç'ten eğitim aldığım için son derece gururluyum. Çünkü kendisi dünya çapında önemli bir hattat. Kabe'nin yanındaki saat kulesinin altında bulunan hat kendisine ait. Gracanica'da da ayrıca hat sanatı üzerine ders veriyorum." diye konuştu.

Tahiroviç, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduğuna değinerek, "Üniversitede serbest çizim derslerimiz vardı, ondan dolayı resim ve güzel yazıya ayrı bir yatkınlığım var. Hat sanatına kendimi çok yakın hissettim ve bir anlamda aşık oldum diyebilirim. Aşık oldum diyorum çünkü hat sanatı bir anlamda huzur demek benim için. Eserlerimi icra ederken kendimi meditasyon yapmış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu sanatın ülkemde yayılmasını sağlamak mutluluk verici"

Bu yılki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti olan Şiraz'dan ödülle dönmekten dolayı yaşadığı mutluluğu ifade eden sanatçı, festival kapsamında 3 Bosna Hersekli ve 1 Mısırlı sanatçının ödül aldığını anlattı.



Tahiroviç, hat sanatında uzman olmayı planladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeni el yazmaları üzerinde çalışmak ve yeni sergiler açmak isterim. Tabii bu alanda kurs vermeye devam etmeyi ve yeni kişilere de bu sanatı sevdirmeyi umut ediyorum. Hüsn-i hat ile ilgilenmeye başladığımda bu sanatı tanıyan çok kişi yoktu. Facebook sayfamla birlikte aslında birçok kişinin bu sanatla yakından ilgilendiğini farkettim. Bu sanatla ilgili çok soru alıyorum. İnsanlar benim yaptıklarımı görünce onlar da aynı şekilde yazı yazabilmeyi istiyor. Bir anlamda onlara yol göstermek ve bu sanatın ülkemde yayılmasını sağlamak mutluluk verici."

Daha önceki yıllarda Bosna'da yaygın olan hat sanatının sonradan unutulduğunun altını çizen Zana Tahiroviç, "Bizler kendimizi Türkiye'nin bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü uzun bir zamana dayanan ortak bir tarihimiz var. Türkler bizim kardeşimiz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Osmanlı zamanında Bosna'da ün salmış hattatlar vardı. O yüzden aslında amacımız hüsn-i hat sanatını Bosna'da yeniden canlandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Tahiroviç, Türkiye'ye ilk defa geldiğini aktararak, İstanbul'u son derece oturmuş ve büyüleyici bir şehir olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

