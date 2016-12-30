Huzurevi sakinleri dünyayı

TRABZON (AA) - Trabzon Köşk Huzurevi sakinleri kısa sürede kullanımını öğrendikleri tabletler sayesinde haber takibinden yakınlarıyla görüşmeye kadar birçok şeyi internet üzerinden yapıyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde bulunan huzurevinin yaş ortalaması 60'ın üzerinde olan sakinlerine, huzurevi yönetimince 5 tablet hediye edildi. Tabletleri nasıl kullanacağını bilmeyen yaşlılara, görevlendirilen huzurevi personeli tarafından internet kullanımından sosyal medya hesabı açmaya kadar tabletle yapabilecekleri birçok işlem öğretildi.

Kısa sürede tabletleri kullanmayı öğrenen yaşlılar, artık Türkiye ve dünyada olup biten tüm gelişmeleri takip edip sosyal medya hesapları üzerinden yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.

69 yaşındaki Hasanbey Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurevi müdürünün bir süre önce kendilerine tablet hediye ettiğini belirterek, "Tableti öğrenmemiz ve internete girebilmemiz için Müdür Bey bir personel görevlendirdi. Kısa sürede tableti kullanmayı öğrendik." dedi.

Tabletten türkü dinleyip haberlere baktığını anlatan Bayraktar, "Akrabalarım ve komşularımdan uzak kaldım. Onları bulabilmek için facebooktan personel yardımıyla hesap açtık. Arkadaşlık istekleri geliyor. Çok fazla arkadaşım var. Müdürümüz ve personelimizi de facebooktan ekledim." diye konuştu.

Bayraktar, çocuklarının yurt dışında yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yılda bir kez Türkiye'ye geliyorlar ama tablet sayesinde görüşüyoruz. Torunlarımın fotoğraflarına bakıyorum, beğeniyorum. Ben fotoğraf atıyorum, onlar beğendiklerini söylüyorlar. Uzun zamandır görmemiştim, tanıyamıyorum. Fotoğraflarına bakıp hasret gideriyorum. Böylelikle de mutlu oluyorum."

- "Dünyadan haberim var"

Huzurevi sakinlerinden Cavit Gülhan ise tabletle vakit geçirdiğini ifade ederek, "Facebook'ta resimlere bakıyorum, eşten dosttan haber alıp özlem gideriyorum. Tabletten hayvanlar alemine, haberlere bakıyorum. Dünyada neler olup bittiğini takip ediyorum. Tablet benim için bir eğlence oldu, bir dünya oldu." dedi.

Osman Öztiryaki de personel aracılığıyla tablet kullanmasını öğrendiklerini anlatarak, "Kardeşimle arkadaşlarımla eşim dostumla Facebook'tan konuşuyorum. Telefondan daha iyi, iyi ki tablet var. Tabletle bütün arkadaşlarımı arıyorum. Bütün dünyadan haberim var." diye konuştu.