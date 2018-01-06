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Hz. İsa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü

- Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı

Hz. İsa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü

İZMİR (AA) - Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki ayinin ardından Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen cemaat ve din adamları, deniz kıyısında oluşturulan platform üzerinde dualar okudu.

İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras'ın duaların ardından denize attığı haçı cemaatten denize atlayanlar çıkardı.

Bartholomeos, haçı kendisine getirenlere ucunda haç bulunan kolye hediye etti.

Bartholomeos Samaras, ayinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneklere göre haçı İzmir'in sularına bıraktıklarını, doğayı kutsadıkları bu geleneğin büyük önemi olduğunu belirtti.

Dünya barışı için dua ettiklerini belirten Bartholomeos, "Tanrımızdan tüm dünyaya barış ve sağlık bahşetmesini diledik. Özellikle ülkemiz için diliyorum, çünkü öyle bir noktadayız ki bulunduğumuz konum itibarıyla daha fazla barış ve huzura ihtiyacımız var. Yeni yıl için hepinize barış ve sağlık diliyorum. İzmir Rum Ortodoks cemaatine verdikleri destek nedeniyle resmi ve yerel makamlara teşekkür ediyoruz." dedi.

İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoridis ise 6 Ocak'ta dünyadaki tüm Ortodokslar gibi Hz. İsa'nın vaftizini kutladıklarını kaydederek, "Bu tören bizim için çok anlamlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara bizlere sağladıkları imkanlar için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Töreni, İzmir'deki cemaatin yanı sıra Yunanistan'dan gelen bir grup da izledi.

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