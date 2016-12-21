Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Hz. Mevlana "Peygamberler Şehri"nde anıldı

- Mevlana'nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında, Şanlıurfa'da Şeb-i Arus programı düzenlendi

Hz. Mevlana

ŞANLIURFA (AA) - Mevlana Celaleddin Rumi'nin 743'üncü vuslat yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen Edebiyat Fakültesince "Şeb-i Arus" töreni gerçekleştirildi.

Osmanbey Kampüsü Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Mevlana hakkında bilgiler vererek, "Şeb-i Arus"un herhangi bir anma töreni, vuslatın da herhangi bir kavram olmadığını belirtti.

Hazreti Mevlana'nın bıraktığı hoşgörü mirasının önemini vurgulayan Taşaltın, onun eserlerinin bu coğrafyadan tüm insanlığa ve dünyaya ışık saçtığını ifade etti.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan da programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Mevlana'nın hayatından ve öğretilerinden söz etti.

Konuşmaların ardından genel sanat yönetmenliğini Yusuf Kaya'nın yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, sema ayin-i şerifi icra etti.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programın ardından, konuklara plaket takdim edildi.

Şeb-i Arus programına Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Müftüsü İhsan Açık, öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.





İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Harran ÜniversitesiMevlanaSema GösterisişanlıurfaŞeb-i Arus"
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.