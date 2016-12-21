Hz. Mevlana

ŞANLIURFA (AA) - Mevlana Celaleddin Rumi'nin 743'üncü vuslat yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen Edebiyat Fakültesince "Şeb-i Arus" töreni gerçekleştirildi.

Osmanbey Kampüsü Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Mevlana hakkında bilgiler vererek, "Şeb-i Arus"un herhangi bir anma töreni, vuslatın da herhangi bir kavram olmadığını belirtti.

Hazreti Mevlana'nın bıraktığı hoşgörü mirasının önemini vurgulayan Taşaltın, onun eserlerinin bu coğrafyadan tüm insanlığa ve dünyaya ışık saçtığını ifade etti.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan da programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Mevlana'nın hayatından ve öğretilerinden söz etti.



Konuşmaların ardından genel sanat yönetmenliğini Yusuf Kaya'nın yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, sema ayin-i şerifi icra etti.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programın ardından, konuklara plaket takdim edildi.

Şeb-i Arus programına Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Müftüsü İhsan Açık, öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.









