İç Ege Afrika'nın hayvanlarına ev sahipliği yapmış

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, Gebeceler bölgesinde geçen yıl yaptıkları araştırmada 12 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen gergedan, zürafa, fil, at, sırtlan, otçullar misk geyiği, antilop, böcekçil ve kemirgen fosil kalıntıları bulunduğunu bildirdi.



Tanır, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da tarihin akışını değiştirecek önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Bakanlığın izni ile Afyonkarahisar ve Burdur'da yapılan yüzey araştırmalarında, 11-12 milyon yıl öncesine ışık tutan verilere ulaştıklarını vurgulayan Tanır, "Fosil yataklarında elde edilen bu bulgularla, fosil lokaliteleri, habitat ve fauna hakkında bilgiler aydınlanacak. O dönemde yaşayan hayvanların göç yolları belirlenecek ayrıca Afyonkarahisar ve Burdur arasındaki habitat durumu aydınlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile yapılan çalışma hakkında bilgi veren Tanır, "Burdur ve Afyonkarahisar illeri ve ilçeleri Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması" kapsamında, 2016-2017 yıllarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karkın, Kınık, Akin, Selçik ve Afyonkarahisar merkez Gebeceler ve Seydiler lokalitelerinde yüzey araştırması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tanır, bu araştırmaların Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Doç. Dr. Arzu Demirel başkanlığındaki bir ekip tarafından Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildiğini aktardı.

- "Fosiller, yöreye özgü bir zürafa türüne işaret etmektedir"

Gebeceler bölgesindeki bulguların, ilk kez Arzu Demirel başkanlığındaki bir ekip tarafından ortaya çıkarıldığına işaret eden Tanır, şunları kaydetti:

"Gebeceler-Seydiler mevkisi ilk kez bu yüzey araştırması kapsamında tespit edilmiştir. Bu nedenle yörede yürütülen araştırmalar son 30-40 yıldır yörede Türk bilim insanları tarafından yürütülen ilk sistematik bilimsel çalışmalar olması açısından büyük önem taşımaktadır. Afyonkarahisar'ın Gebeceler bölgesinde geçen yıl yaptığımız araştırmada, 12 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen gergedan, zürafa, fil, at, sırtlan, otçullar misk geyiği, antilop, böcekçil ve kemirgen fosil kalıntıları bulundu. Ağırlıklı olarak zürafa fosillerinden oluşan koleksiyon, yöreye özgü bir zürafa türüne işaret etmektedir. Bu lokaliteyi Anadolu'daki diğer lokalitelerden ayıran en önemli özellik çok sayıda fosil hayvan dışkısı-koprolit içermesidir. Hatta sayıca Avrupa'nın en zengin koprolit koleksiyonunu içerdiği söylenebilir."

- İncelendikten sonra sergilenebilecek

Sandıklı-Karkın fosil lokalitesinin ise yaklaşık 9 milyon yaşlı karasal memeli fosil lokalitesi olduğuna dikkati çeken Tanır, bu lokalitelerde bulunan fosiller ile ilgili paleontolojik çalışmalar ile elde edilen veriler ışığında, bölgedeki karasal birimlerin yaşlandırılmasının gerçekleştirilebileceğini ve yörenin doğa tarihi ile ilgili bilgilere ulaşmanın mümkün olacağını belirtti.

Tanır, bulunan fosillerin, incelemenin tamamlanmasından sonra Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünde sergilenmesinin mümkün olabileceğini aktardı.