İSTANBUL (AA) - Ünlü piyanist İdil Biret, 12 Ocak'ta konser verecek.

Piyano repertuvarının en zor eserlerindeki yetkinliği ve yorumlarındaki senfonik derinlik ile çağın klasik müzik yorumculuğuna damgasını vuran Biret, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Biret konserde, Beethoven'in 3 numaralı sonatı, Ravel'in "Gaspard de la Nuit" eseri ve Prokofiev'in 2 numaralı sonatını yorumlayacak.

Yarım yüzyılı aşan müzik kariyerinde oluşturduğu kendine özgü tonu, yorumu ve etkileyici tekniğiyle dikkati çeken sanatçı, Boston Senfoni, Leningrad Filarmoni, Londra Senfoni, Dresden Filarmoni gibi dünyanın büyük orkestraları ve Leinsdorf, Monteux, Keilberth, Scherchen gibi büyük şefleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Usta piyanist, kariyeri boyunca beş kıtayı kapsayan iki bine yakın konser verdi. Fransa, İngiltere, İtalya ve ABD'den çok sayıda ödül alan sanatçı, Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. Biret, 2007'de Chopin'in bütün piyano eserlerinin kayıtları ve konser icraları ile Polonya kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle Polonya'nın en üst nişanı olan Yüksek Liyakat Madalyası'na değer bulundu.