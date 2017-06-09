İDSO, Güney Amerika'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Güney Amerika'ya turneye gidecek.

Şef Milan Turkovic yönetimindeki konserde orkestraya kemanda Vadim Repin ile Rebecca Hartmann solist olarak eşlik edecek.

Başarılı orkestra, Dr. Martin Ochs, Konzert-und Tourneemanagement organizasyonuyla 18-30 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Brezilya, Peru, Arjantin ve Şili'nin büyük konser salonlarında sahne alacak topluluk, 4 ülkede 6 konser verecek.

Orkestra, 20 ve 21 Haziran'da Sao Paulo Konser Salonu'nda, 22 Haziran'da Rio de Janeiro Belediye Tiyatrosu'nda, 24 Haziran'da Peru'daki Lima Büyük Ulusal Tiyatro'da, 26 Haziran'da Buenos Aires'te Teatro Colon'da, 28 Haziran'da ise Santiago Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

Ünlü besteci Nevit Kodallı'nın "Telli Turna" isimli orkestra süitiyle konsere başlayacak İDSO, ayrıca Jan Sibelius, Antonin Dvorak ve MaxBruch'un eserlerini de yorumlayacak.