İDSO'dan dans eşliğinde konser

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 30 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Topluluk, Sultans of İstanbul Tango Festivali'nin gala gecesi gecesi kapsamında, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak.

Şef Ender Sakpınar yönetimindeki konserde, uluslararası profesyonel dansçılar tango gösterisi sunacak.

Dünya tangolarından seçme eserlerin yorumlanacağı etkinlikte, bandoneonda Tolga Salman, piyanoda Rustam Rahmedov yer alacak.

Konserde, İris Doğdu ile Utku Küley'in yanı sıra Arjantin'den Sebastian Arce, Yunanistan'dan Georgia Priskouve ile Loukas Balokas ve Rusya'dan Maria Vasileva-Marinova ile Maxim Gerasimov'un dans gösterisi de izlenebilecek.