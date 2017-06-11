İftar sofralarında Suriyelileri ağırlıyorlar

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ve misafirperver özelliğiyle bilinen Şanlıurfa'da vatandaşlar, bereketli iftar sofralarını sığınmacılarla paylaşmanın sevincini yaşıyor.

Türk, Arap ve Kürt kökenli vatandaşların yanı sıra ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli, yaklaşık 6 yıldan bu yana barış ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürüyor.

Çadır ve konteyner kentlere yerleştirilenlerin dışında kendi imkanlarıyla şehirlerde yaşamayı tercih eden sığınmacılara, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler de destek oluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından kentin üç farklı noktasında kurulan iftar sofraları Türk vatandaşların yanı sıra yüzlerce Suriyeli tarafından da yoğun ilgi görüyor. Belediye ekipleri, meydana kurulan masalarda karşılıklı oruç açmak için bir araya gelenlere kente özgü yöresel yemekleri servis ediyor.

- Aynı meydanda aynı sofradayız

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ramazanın dolu dolu geçtiğini söyledi.

Kentin 13 ilçesinde de Suriyelilerin de katılımıyla iftar programları düzenlediklerini belirten Çiftçi, "Şanlıurfa şuna inanıyor; sofralarımız bereketli ve kardeşlik sofrası. Aynı meydanda aynı sofrada ve aynı masada bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızla Suriyeli sığınmacı misafirlerimiz çok rahat bir şekilde iftar ediyor. Biz bunu 13 ilçede gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin organize ettiği 5-10 bin kişinin katıldığı iftar programlarımız var. Bizim aramızda artık bir kardeşlik hukuku var, şehri, sokağı, çarşıyı ve sofrayı paylaşıyoruz. Şanlıurfa bu, ensarlık da bu zaten, Şanlıurfa ensar bir şehir kardeşine her türlü imkan ve olanağını sunan bir kenttir." diye konuştu.

- Bereketli oluyor

İftar saatini bekleyenlerden Suriyeli Hişam Mübareyn de sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin yardımlarıyla hayata tutunduklarını söyledi.

Ülke olarak geçirdikleri zor dönemde Türkiye'nin büyük desteğini gördüklerine işaret eden Mübareyn, "Türkler ile birlikte orucumuzu açmak çok güzel bir duygu. Aynı inançtan insanlar burada keyifli bir iftar yapıyor. Bu sofranın bizim için maddi ve manevi anlamı çok büyük. Burada gerçekten duygusal anlar yaşıyoruz. Allah Türk milletinden razı olsun." şeklinde konuştu.

Türk vatandaşlardan İbrahim Yavuz ise kentin kendine yakışanı yaptığını dile getirdi.

Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin el uzattığını anlatan Yavuz, "Birlikte oturulan iftar sofraları bereketli oluyor. Türk milleti için misafir çok önemlidir bizimde konuklarımıza en iyi şekilde yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Destek verenlerden Allah razı olsun." dedi.



