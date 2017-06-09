İftihar, takdir ve teşekkür sevincini 2 bin 500 rakımlı yaylada yaşadılar

GÜMÜŞHANE/ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'dan okulun bitmesini beklemeden hayvancılık yapan ailesiyle Gümüşhane'deki 2 bin 500 metre rakımla yaylaya gitmek zorunda kalan ortaokul öğrencisi 2 kardeş, iftihar, takdir ve teşekkür belgeli karnelerini kilometrelerce yol katedip yanlarına gelen öğretmenlerinin elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

Erzincan'ın Akyazı beldesindeki Akyazı Ortaokulu 8. sınıfta okuyan Berfin Yıldız ve aynı okulun 5. sınıf öğrencisi olan kardeşi Ebubekir Yıldız ile sınav dönemi bitince mayısta hayvancılık yapan ailesi ile Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Çimen Yaylası'nın yolunu tuttu.

Yaylada hayvancılık yapan ailesine yardımcı olup zaman zaman çobanlık yapan ve yayla dönüşü olan eylülde karnelerini alabilecek olan Yıldız kardeşleri unutmayan okulundaki öğretmenleri öğrencilerine sürpriz yapıp karne heyecanını yaşatmak istedi.

Bu amaçla Okul Müdürü Kazım Erol, yardımcısı İlhan Şengül ve sınıf öğretmeni İrfan Gider, öğrencilerinin karnelerini alarak 70 kilometre uzaklıktaki yaylaya gitmek için bir otomobille Erzincan'dan yola çıktı.

Yolun bozuk bozuk olması sebebiyle yolda araç değiştirerek arazili bir kamyonet ile yola devam etmek zorunda kalan Erol, Şengül ve Gider, yaklaşık 2 buçuk saatlik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştı.

Öğretmenleri Gider ile Erol ve Şengül'ün karnelerini getireceklerinden haberi olmayan Yıldız kardeşler, öğretmenlerinin sürprizi dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı.

- Berfin, iftihar belgesi ile ödüllendirildi

Kardeşlerden Berfin Yıldız iftihar ve takdir belgesi ile karnesini Erol’un elinden aldı.

Ebubekir Yıldız'a ise teşekkür belgesi ile karnesini Şengül verdi.

Öğrencilerinin karne sevincine ortak oldukları için duygulu anlar yaşayan okul müdürü Kazım Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız ailesinin Erzincan'a 70 kilometre uzaklıkta yer alan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Çimen Yaylası'nda hayvancılıkla uğraştığını anımsattı.

Başarılı öğrencileri Berfin ile Ebubekir'in de okul bitmeden ailesine geçim kaynakları olan hayvancılık işinde yardım etmek amacıyla yaylaya gelmek zorunda kaldığına işaret eden Erol, şunları kaydetti:

"Berfin kızımız karne dağıtımı günü okula gelemeyip karnesini ancak eylül döneminde alabileceğinden dolayı böyle bir sürpriz yaptık. Kızımız ikinci TEOG olarak bilinen merkezi ortak sınavında 120 soruda 118 net yaptı, ayrıca takdir belgesi aldı. Biz de bu güzel başarılardan dolayı kızımızı karnesinin yanı sıra iftihar belgesi ile ödüllendirdik."

- "Sağ olsun karnemi hocalarım getirmiş"

Berfin Yıldız ise ailesine yardımcı olabilmek için 10 gündür yaylada olduğunu ifade ederek, "Yaylada ev işi varsa ev işi yapıyorum, hayvanlara da bakıyorum. Karnemi alamamıştım, okul eylül ayında açılana kadar burada kalacaktım. Sağ olsun hocalarım karnemi getirmiş." dedi.

Merkezi ortak sınavdaki başarısına da değinen Yıldız, "Sürekli çalıştım. Ailem ve öğretmenlerim bana yardımcı oldular. Bu sayede başarıyı elde ettim." diye konuştu.

Baba Abdullah Yıldız da hayvancılıkla uğraştıkları için yaylaya gelmek zorunda olduklarını belirterek, özellikle kızı Berfin'in başarısından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocuklarının karnelerini yaylaya getiren okul yöneticileri ile öğretmenlerine çok teşekkür ettiğini vurgulayan baba Yıldız, şunları dile getirdi:

"Çocuklarıma alamadıkları karnelerini öğretmenleri getirip bizi çok mutlu ettiler. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz, kızımın başarılarında da çok büyük payları var. Kızımla gurur duyuyorum, zor şartlarda okuyup başarı elde etti. Bu zor şartlarda okuması bizi çok mutlu etti."



