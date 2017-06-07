İHH Sudan'daki Kur'an kurslarına gıda ve para yardımı yaptı

KESELE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın Kesele eyaletindeki Kur'an kurslarına hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Kesele'de özellikle mülteci çocukların hafızlık eğitimi aldığı medreselerin yolunu tutan İHH ekipleri bu Kur'an kurslarının ihtiyaçlarının giderilmesine destek oldu.

Eritreli mülteci çocukların ağırlıklı olduğu Şaban Kur'an Kursu Müdürü Muhammed Osman, AA muhabirine, kursta 125 çocuğa eğitim verdiklerini söyledi.

Osman, "Türkiye'den kardeşlerimizi görmek bizi memnun ediyor. Kilometrelerce öteden sıcak yuvalarını bırakıp buralara geldiler. Zor şartlar altında eğitimi süren çocuklarımızı mübarek ramazan ayında unutmadılar. Ümmet bilincine yakışır şekilde hareket eden bütün Türk halkının Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

İHH'nın Sudan'daki yardım çalışmaları için Bursa'dan gelen hayırsever Mehmet Aşkın da ilk kez gördüğü Afrika'nın kendisini derinden etkilediğini anlattı.

"Kur'an kursunda çocuklarımızın hangi şartlar altında eğitim aldıklarını gördük. O imkansızlıklara rağmen hafızlık eğitimlerinden geri adım atmadıklarına şahit olduk. Yaşları henüz çok küçük olan bu yavrularımız, hepimizin teminatıdır. Bu evlatlarımız İslam ümmetinin tohumlarıdır. Bu tohumlara su vermemiz gerekiyor ki ileride verim alabilelim. İşte bu sebeple memleketime döndüğümde Afrika için yeni projeler geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.