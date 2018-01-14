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Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, "Kapadokya'nın incisi" Ihlara Vadisi'ni geçen yıl ziyaret eden turist sayısı, 2016'ya göre yüzde 20 artarak 421 bin oldu.

Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını

AKSARAY(AA) - Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ni geçen yıl ziyaret eden turist sayısı, 2016'ya göre yüzde 20 artarak 421 bin oldu.
Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan, "Kapadokya'nın incisi" olarak nitelendirilen Ihlara Vadisi'nin Aksaray'ın en önemli ören yeri olduğunu söyledi.
Vadiyi ziyaret eden turistlerin hem doğal güzellikleri hem de tarihi ve kültürel alanları gezme imkanı bulduğunu belirten Doğan, "Vadiye gelen turistlerin çoğu yürüyüşü tercih ediyor. Vadi, 14 kilometre uzunluğunda, 150-200 metre derinliğinde. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kanyonu olarak biliniyor. Buraya gelen ziyaretçiler doğal güzelliklerin yanında tarihi kiliseleri, kültürel alanları ve çok sayıda kaya oyma mekanı ziyaret ederek eşsiz bir tabiat harikasını temaşa etmiş oluyorlar." diye konuştu.
En çok ziyaret edilen ören yerleri arasındaDoğan, Kapadokya bölgesinde bu yıl önemli bir turist yoğunluğunun yaşandığını, bölge içinde yer alan Ihlara Vadisi'nin de en çok ziyaret edilen alanların başında geldiğini vurguladı.
Vadide yapılacak bazı düzenlemeler ve tanıtım faaliyetleri ile ilginin daha da artmasını sağlayacaklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:
"Ihlara Vadisi, geçtiğimiz yıl Kapadokya bölgesi içerisinde Göreme Açık Hava Müzesi'nin ardından en çok ziyaret edilen ikinci mekan oldu. Vadiyi bu yıl geçen yıla oranla yüzde 20'lik bir artışla 421 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu sayıyla vadi, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden biri olmayı da başardı. Ayrıca Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerimizde bulunan yeraltı şehirlerimiz, Ihlara Vadisi'nin bitiminde yer alan Selime Katedrali ve İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi kervansaraylarımız da ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor. Buraların da tanıtımını yaparak ilimizin turist sayısını ilerleyen yıllarda daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz."
"Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum"
Ziyaretçilerden Mert Durmuşoğlu, İstanbul'dan ilk defa geldiği Ihlara Vadisi'ni çok beğendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Tam bir doğa harikası. Hele ki sabah gelip burada yürüyüş yapmak ve ardından merdivenleri çıkmak iyi bir spor oldu bizim için. Gezdiğimiz kiliseler, Melendiz Çayı'nın şırıltısı mükemmel. Vadide oksijen oldukça bol. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum."

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