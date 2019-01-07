İKİNCİ BAHAR KARADENİZ TURNESİNDE

Seyircinin alkışlara doymadığı İkinci Bahar tiyatro oyunu 12 ocak Rize ve 13 ocak Artvin’de sahne alacak. Karadeniz halkından yoğun ilgi gören oyun, ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak mizahi bir dille anlatıyor.



İzleyenlerin kahkaya boğulduğu oyunda, Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk, Serkan Budak ve Emre Törün rol alıyor.