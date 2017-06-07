İkinci baharlarında sahne tozu yutuyorlar

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te yaşlılar için "Aktif Yaşam Merkezi"nde bir araya gelen 65 yaş üstü 10 kişi, kurdukları tiyatro grubuyla şimdiye kadar keşfetmedikleri oyunculuk yeteneklerini ortaya koyuyorlar.

Büyükşehir Belediyesince engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için 2 yıl önce kurulan Aktif Yaşam Merkezi, okuma yazma, kültür sanat ve spor birçok farklı alanda yaşlılara hizmet sunuyor.

Haftanın belirli günlerinde belediyeye ait araçlarla evlerinden alınarak merkeze getirilen kentin yaşlı sakinleri burada istedikleri kurslara ve aktivitelere katılarak güzel vakit geçiriyor.

Bu kapsamda merkeze devam eden 10 kişiyle 6 ay önce "Aktif Yaşam Tiyatrosu" oluşturuldu. Bir süredir tiyatro eğitimi alan yaşlılar bugünlerde bir bekçinin, hamile eşi tarafından eziyet görmesini anlatan "İç Güveysinden Hallice" isimli oyununun hazırlıklarını sürdürüyor.

- "Buraya gelince kendimi çok iyi hissediyorum"

Aktif Yaşam Tiyatrosu oyuncularından 65 yaşındaki Nimet Yumurtaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır merkeze geldiğini belirterek burada kendilerine verilen hizmetten çok memnun olduklarını söyledi. Çocukluk yıllarından beri tiyatroya ilgi duyduğunu anlatan Yumurtaoğlu, şöyle devam etti:

"Tiyatroya ilgim her zaman vardı. Çocuklarım, torunlarımla tiyatro yaparım. Çay getirince erkek kılığına girer, öyle ikram ederdim. Bende oyunculuk kabiliyeti varmış, bunu yeni keşfettim. Oyunda kılıbık bir bekçiyi canlandırıyorum. Buraya gelince kendimi çok iyi hissediyorum, adeta tedavi oluyorum. Evde bulunsaydım belki de durumum daha kötü olurdu. Burası beni motive ediyor. Bizleri gençleştiriyor, dinlendiriyor, mutluluk hormonu aşılıyor. Kendimizi unutup çocukluğumuza dönüyoruz."

- "Zamanımızı çok iyi değerlendiriyoruz"

67 yaşındaki Necla Erişmiş Sünmüoğlu ise tiyatroya dair birçok şey öğrendiklerini dile getirerek "Oyunda biraz kendini beğenmiş zengin görünmeye çalışan bir anne rolündeyim. Normalde öyle birisi değilim. Zamanımızı çok iyi değerlendiriyoruz. Oruçluyum ama zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum." dedi.

Görme engelli 66 yaşındaki Perizat Güceylioğlu da tiyatro sayesinde daha da aktif olduğunu, merkeze gelince hayatında çok güzel değişiklikler olduğunu ifade ederek kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

- "Gerçekten çok başarılı ve azimliler"

Tiyatro eğitmeni Kübra Gümüş ise özel bir tiyatroda görev aldığına, merkezde de yaşlılara eğitim verdiğine dikkati çekti. Tiyatroyu çok sevdiğini ancak buradaki yaşlıları daha çok sevdiğini vurgulayan Gümüş, şunları söyledi:

"Yaşlılarımız gerçekten çok başarılı ve azimliler. Bu tiyatro topluluğunun bu kadar iyi olacağını sanmıyordum. Sahnelediğimiz oyunda Antep ağzını kullanmaya çalıştık, daha çok yöresel olmasını istedik. Oyunda hamile bir kadının, bekçi olan eşine yaptığı eziyeti, gelin ile kayınvalide arasındaki çekişmeyi anlatıyor. Güzel bir oyun oldu."

Oyunun hazırlıklarının iyi gittiğini daha çok diyafram ağırlıklı dersler verdiğine işaret eden Gümüş, şunları kaydetti:

"İki ayda aldıkları diyafram çalışmasıyla güzel sonuçlar elde ettik. Tiyatronun tüm teknik açılarını öğretmeye çalışıyorum. Onlar da almaya hevesliler. Burada herkes motive oluyor, başka dünyalara gidiyorlar. Daha önce bir kez tiyatro grubumuz sahne almıştı. Bu sefer Ramazan şenliklerinde sahne alacaklar. Daha sonra batı tiyatrosuna yönelmeyi düşünüyoruz."