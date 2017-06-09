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"İkizler sınıfı"nda karne heyecanı

- Sivas'ta ilkokulda aynı sınıfta eğitim gören tek yumurta ikizi 6 çocuk, karne heyecanı yaşadı - Öğretmen Tanrıverdioğlu: - "İkizlerimizi çok seviyoruz. Onlar da bizleri mahcup etmeyecek şekilde derslerine çok çalıştılar ve çok başarılılar"

SİVAS (AA) - Sivas'ta, aynı sınıfta eğitim gören tek yumurta ikizi 6 çocuk, karne almanın sevincini yaşadı.

Kılıçarslan İlkokulunda okuyan tek yumurta ikizleri Utku ve Ufuk Dökmeci, Hiranur ve Sılanur Elbay ile Muhammed Utku ve Umut Kaan Tosunoğlu, 2-B sınıfında eğitim gördü.

Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ilgi odağı olan çocuklar, karıştırılma ihtimaline karşı ayrı sıralarda derslere katıldı. İkiz kardeşler, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne sevinci yaşadı.

İkizler, karnelerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'dan aldı.

Altınsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir eğitim öğretim yılının sonuna daha gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir sınıfta 3 ikiz öğrencimiz vardı. Öğrencilerimizin karnelerini biz verelim istedik." dedi.

Öğretmen Muammer Tanrıverdioğlu da "2 yıldır bu öğrencilerimle birlikteyiz. İyi bir eğitim öğretim yılı geçirdik. İkizlerimizi çok seviyoruz. Onlar da bizleri mahcup etmeyecek şekilde derslerine çok çalıştılar ve çok başarılılar. Gelecekte de daha başarılı olmalarını diliyoruz." diye konuştu.

İkizler de aynı sınıfta olmaktan mutluluk duyduklarını, karnelerinin de çok iyi olduğunu söyledi.

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Ikiz KardeşlerKarne SevinciKılıçarslan İlkokuluTek Yumurta Ikizi
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