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İKSV'den "Aylaklar" sergisi

- İKSV, "Cité Internationale des Arts"a katılan 5 sanatçıyı "Aylaklar" adlı sergide buluşturacak

İKSV'den

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Paris'in sanat kurumlarından biri olan "Cité Internationale des Arts"a katılan 5 sanatçıyı, "Aylaklar" adlı sergide buluşturacak.

Koordinasyonunu İKSV'nin üstlendiği "Paris Cité des Arts"daki Türkiye Atölyesi'nde farklı zamanlarda çalışan 5 kadın sanatçının işlerinden oluşan "Aylaklar" sergisinde Aslı Çavuşoğlu, İnci Furni, Güneş Terkol, Yasemin Özcan ile İz Öztat ve Zişan'ın "Aylaklık" temasından yola çıkarak hazırladığı çalışmalar sunulacak.

Sanatçıların stüdyo hayatı ve kent etkileşimini ön plana alarak hazırladığı sergide, "Yürümek" eylemi etkin rol oynayacak.

Yürümeyi, felsefi, coğrafi, manevi, toplumsal, siyasi ve edebi anlamda sorgulayan sanatçılar, şehrin farklı köşelerini ve sokaklarını dolaşmayı tecrübeye dönüştürerek, aylakların karşısına çıkan beklenmedik durumlara tanıklık etmesini sağlayacak.

- İstanbul'a göç etmiş kadınların tecrübeleri sanatseverlere sunulacak

"Aylaklar" sergisinin asıl odak noktası, 19. yüzyılda Paris'te Fransız edebiyat ve kültürünün faktörü olarak ortaya çıkan "aylak" hareketinin yansıttığı, coğrafya ve kuşakların evrensel boyutu olacak.

Uzun zamandır kuş evleriyle çalışan ressam İnci Furni, mekana özgü yerleştirmeyle binanın avlusunda kuşlar için bir ev yapacak. Ayrıca Furni'nin kuş evi desenleri sergide yer alacak.

Güneş Terkol ise Fransız Kültür Merkezi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan dış cephesinde yeni ürettiği "Güzel Günler" başlıklı çalışmasını sergileyecek. Farklı sebeplerle İstanbul'a göç etmiş kadınların deneyimleri, travmaları, hayalleri üzerine birlikte konuşarak bir atölye çalışması düzenleyen Terkol, katılımcıların kağıt, kalem, kumaş gibi malzemeler kullanarak göçmen olma ve şehirde kadın olarak hareket etme hallerini, hayat ve nefes alma alanlarıyla ilgili hislerini ve hayallerini kolektif sanat çalışmasına taşıyacak.

Çeşitli malzemelerle, farklı alanlarda çalışmaları olan Aslı Çavuşoğlu da "Muthoscapes" ve "Teslim6" adını taşıyan, eserleriyle sergiye katılacak. Çavuşoğlu, "Muthoscapes" ile farklı tarih ve hikaye yazımlarına işaret ederken, "Teslim6"da ise aylaklığın edebiyatla kurduğu derin ilişkiye gönderme yapacak.

Sergide "Limonata Gibi Hava" başlıklı kitabıyla yer alacak Yasemin Özcan ise ziyaretçileri kamusal alanda kadın-erkek, bakan-bakılan, görünür-görünmez olma ilişkileri üzerine tekrarlayan bağlantılar kurmaya teşvik edecek.

Ayrıca İz Öztat, sergide "Tö" adlı yerleştirmesiyle yer alacak. Öztat, 1930 Paris'inde yaşanan bir avangard deney olan "Acéphale ile Zişan"ın kesişmesinden yola çıkan çalışmayı sanatseverlerle buluşturacak.

"Aylaklar" sergisi, 13 Eylül'de Fransız Kültür Merkezi'nde açılacak ve 3 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


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Güneş Terkolİnci FurniYasemin ÖzcanAslı ÇavuşoğluFransız Edebiyat Ve KültürüFransız Kültür Merkeziİstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)İstiklal Caddesiİz ÖztatParisZişan
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