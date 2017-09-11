İlçenin en güzel balkonunu seçtiler

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği “En Güzel Balkon Yarışması”nda, Fatma Özkır, en güzel balkon sahibi seçildi.

Yarışmaya katılan Fatma Özkır, balkonunu en güzel süsleyen ödülünü birincilikle alırken, ikincilik ödülünü Nevzat Herde, üçüncülük ödülünü ise Kübra Okutan aldı.

Jüri üyelerinin ziraat mühendisleri, peyzaj mimarları, insan hakları ve çevre komisyonu meclis üyelerinden oluştuğu yarışmada, katılımcılara ödüllerini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti.

Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde düzenlenen ödül törenine katılan Usta, amaçlarının, çevre plancılığına dikkati çekmek, çevreyi güzelleştirmek ve güzel çiçekleri, balkonları keşfetmek suretiyle diğer vatandaşları teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Usta, “Bugün burada büyük bir özveri gösteren ve yaklaşık 200’ün üzerindeki katılımcımız arasından sizlerin çalışmalarını ortaya koyacak bir program yapmış oluyoruz. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim." dedi.



