İmam hatipli gençler konser verdi

İSTANBUL (AA) - İmam hatip lisesi öğrencilerinden oluşan "Itri'den Günümüze Türk Sanat Müziği Esintileri Korosu" konser verdi.

ÖNDER İmam Hatipler Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı "GENÇ-DES" programı ile hayata geçirilen proje kapsamındaki konser, İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Konserin açılışında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Hakk'ın yüceliğini ve hakikati derin kavrama yolunun sanatla, felsefeyle, müzikle, duayla, maneviyatla ve aşkla olabileceğini belirterek, "Sanat, Allah'ın yaratma sıfatının sürekli ve yeniden yaşandığını beşer aklıyla kavramak, cüz'i irademizle yaratmaya hizmet etmektir." dedi.

Bekiroğlu, kültür sanat alanında birçok eksiklik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tür kendimize haksızlık yapmak yerine bu projeyle bir adım attık ve bu adımın öncüleri gençler oldu. Onlara hamilik yapan çok değerli sanatkar hocalarımız oldu. İstiyoruz ki bu örnek çalışma, tüm okullarımıza yayılsın, Anadolu'ya yayılsın, gönül coğrafyamıza ulaşsın ve insanlığa umut olsun. Bizden olan, bizi anlatan, bizi bize döndüren anlayış, sanatın bütün dallarında temayüz etsin."

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da projenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Önder yani topluma, aileye, cemiyete öncülük edenlerdir. Önderliler bilimde, sporda, eğitimde, ekonomide başarılılardı. Artık kültür ve sanatta da başarılı olacaklar inşallah. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu toplantıyı da bu anlamda çok değerli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, konuşmasında gençlere şu öğütleri verdi:

"Eski antik Çin metinlerinde anlatılan bir hikaye var. Çinliler diyorlar ki 'bir yılın sonrasını düşünüyorsanız buğday ekiniz. 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç ekiniz. 50 yıl sonrasını düşünüyorsanız orman yetiştiriniz ama 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştiriniz.' Evet siz inşallah 2053 Türkiye'sinin ilim adamları, siyasetçileri, sanatçıları, yazarları, entelektüelleri ve inşallah Nobel ödülünü alan genç kardeşlerimiz olacaksınız. Bunu gerçekten kalbimle söylüyorum."

Programa konuk olan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da bir konuşma yaptı.

İstanbul genelindeki çeşitli imam hatip lisesi öğrencilerinden oluşan ve 6 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı ses sanatçısı Recep Alper Çevirel tarafından eğitim alan 30 kişilik koro, konserde "Şol Cennetin Irmakları" ve "Sevdim Seni Mabuduma cânan diye sevdim" ilahilerinin yanı sıra, "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın", "Fikrimin İnce Gülü" ve "Aşkın Kanunu" başta olmak üzere 20 eser seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde ayrıca koro dinleyicilere, Anadolu türkülerinden de örnekler sundu.



