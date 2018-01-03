İSTANBUL (AA) - Türk Edebiyatı Vakfı'nın organize ettiği "Çarşamba Sohbeti" etkinlikleri kapsamında, "İnceğiz'den KKTC'ye Arif Nihat Asya" konferansı verildi.

Vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleşen programda konuşan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen, "Bayrak Şairi" olarak tanınan Arif Nihat Asya'nın, milli ve yerli bir söyleyişe sahip olduğunu söyledi.

Ülgen, Asya'nın İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Çatalca'nın İnceğiz Mahallesi'nde dünyaya geldiği andan itibaren yaşadıklarını anlatarak, şiirlerine Milli Mücadele döneminde, 1920'li yıllarda yayımladığı "Heykeltraş" isimli çalışmasıyla başladığını ve devam ettiğini aktardı.

Arif Nihat Asya'nın da şiir ve edebiyatla ilgilenen diğer gençler gibi şair Namık Kemal'in etkisi altında kaldığını belirten Ülgen, şöyle devam etti:

"Milli Mücadelenin yaşandığı o günlerde şair Abdülhak Hamit Tarhan, Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim ve milli edebiyatın sesi olarak tanınan Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal ve Türk şiirlerine ağırlık veren Ziya Gökalp gibi şairler de hayatta ve şiir yazmaktadırlar, ayrıca saf şiiri, yaşayan Türkçe, Türk kültürü, tarihi ve sanatını yaşatma ve tanıtma peşindedirler. Bu da şu demektir, Arif Nihat Asya'nın beslendiği öz kaynak zengindir yani şiirlerine bugün çok telaffuz edilen ve benim de çok beğendiğim, milli ve yerli bir söyleyiş hakimdir."

Ülgen, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çok aktif bir dönemin yaşandığına dikkati çekerek, şiirin içerisine ideolojik düşünce ve fikirlerin de sirayet ettiğini ve bu durumun edebiyatta da kendisini hissettirdiğini vurguladı.

Arif Nihat Asya'nın, şiir ve edebiyatın yanı sıra fotoğraf çekme merakının da olduğunu söyleyen Ülgen, "Asya, 1928'den 1942'ye kadar öğretmen olarak Adana'dadır. 1927'de İstanbul'da, Hatice Semiha Hanım ile evlenir, evlendiğinde Yüksek Muallim Mektebi'nin son sınıfındadır aynı zamanda da Anadolu Ajansı'nda (AA) hayatını idame ettirmek için çalışmaktadır." şeklinde konuştu.





- KKTC'de iz bırakanlardan biri de Arif Nihat Asya'dır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) dün de bugün de önemini kaybetmediğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen, Arif Nihat Asya'nın da KKTC'ye yolunun düştüğünü belirterek, "Asya, Ankara Gazi Lisesi Edebiyat Öğretmeni olduğu sırada, Celal Bayar'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun 16.10.1959 tarihli kararnamesiyle, KKTC'de çeşitli okullarda görevlendirilen 30 öğretmenle birlikte Lefkoşa'ya edebiyat öğretmenleri olarak görevlendirilmişlerdir." dedi.

Ülgen, Türkiye'de görev yaptıkları okullarda büyük başarı gösteren bu 30 öğretmenin, KKTC'de de başarılı olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Deneyimleri ve liderlik vasfına sahip oldukları için KKTC'ye muallim olarak seçilen öğretmenler, Lefkoşa'da öğretmenlik yaptıkları süre içerisinde, öğrencilerine edebiyatı sevdirmede çok yararlı olmuş, ayrıca Kıbrıs Türklerinin kültür düzeylerinin yükselmesini de sağlamışlardır. Bu değerli öğretmenler içerisinde, KKTC'de iz bırakanlardan biri de bayrak şairi olarak adlandırdığımız Arif Nihat Asya'dır."

Asya'nın Kıbrıslı gençlerin gönlünde taht kurduğunu anlatan Ülgen, "Arif Nihat öğrencisi olan gençlere, Türklük ve sanat sevgisi aşılar. Ayrıca Arif Nihat Asya, zamanla halkın yakından tanıdığı biri olur, onların büyük bir saygı ve sevgisini de kazanır. Asya'nın KKTC'de bıraktığı derin izler, hala görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Konferanstan sonra dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Ülgen'e, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Osman Yüksel Serdengeçti'nin 1940 yılında yayımlamaya başladığı "Serdengeçti" dergisinin tıpkı basımını hediye etti.