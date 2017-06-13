Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe KELEBEK TUZLA Çağdaş Kaya
Elektrik kesilmeden haberdar olunacak
Kesilmeden haberdar olunacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük

İnciri Aydın'dan 'uyutması' Yozgat'tan

Yozgat'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "incir uyutması" tatlısı ramazanda iftar sofralarını süslüyor.

İnciri Aydın'dan 'uyutması' Yozgat'tan

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden "incir uyutması" ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Ege Bölgesi'nde üretilen inciri süt ile buluşturan Yozgatlılar bu tatlıyı sofrasından eksik etmiyor. Asırlardır damakları tatlandıran incir uyutması, evlerde hazırlandığı gibi işletmelerde de yapılarak müşterilere sunuluyor.

İncirin sütle kaynatılıp bekletilmesi nedeniyle "uyutma" adını alan ve halk arasında "İnciri Aydın’dan uyutması Yozgat’tan" sözüyle anılan tatlı, hafifliği ve lezzetiyle ramazan ayında daha çok rağbet görüyor.

İncir uyutması yapan işletmeci Zafer Özışık, normal zamanlarda da incir uyutması yaptıklarını ancak lezzetli ve hafif bir tatlı olmasından dolayı uyutmanın ramazan aylarında daha çok ilgi gördüğünü anlattı.

"Çevre illerden yolunu değiştirip gelenler oluyor"

Özışık, Yozgat’a özgü bir tatlı olan incir uyutmasını tatmak için Çorum, Ankara ve Kayseri gibi çevre illerden yolunu değiştirip gelenler olduğunu belirtti.

Tatlı ustası Erdal Tokat, incir uyutmasının Yozgat’a has bir lezzet olduğunu, ninelerinin, annelerinin evde yaptığı tatlının şimdi lokantalarda hazırlandığını kaydetti.

Tokat, incir uyutmasının yapılışını şöyle anlattı:

"Aydın'da üretilen incir Yozgat’ta uyutuluyor. Beş kişilik bir incir uyutması için bir litre süt, 5 incir ve bir çay bardağı şeker gerekiyor. Süt kaynatıldıktan sonra, şeker karıştırılıp 2 dakika daha kaynamaya bırakılır. İnce ince doğranan incir de süte karıştırıldıktan sonra iki dakika daha pişirilir. Piştikten sonra servis yapılacak tabaklara bölünen tatlı bir tepsi ile kapatılıp örtü ile sarılarak uyumaya bırakılır. Soğuduktan sonra ceviz, fındık ve meyvelerle süslenen tatlı servise hazır hale getirilir."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
IncirIncir UyutmasıRamazanTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5