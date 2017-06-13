YOZGAT (AA) - Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden "incir uyutması" ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Ege Bölgesi'nde üretilen inciri süt ile buluşturan Yozgatlılar bu tatlıyı sofrasından eksik etmiyor. Asırlardır damakları tatlandıran incir uyutması, evlerde hazırlandığı gibi işletmelerde de yapılarak müşterilere sunuluyor.

İncirin sütle kaynatılıp bekletilmesi nedeniyle "uyutma" adını alan ve halk arasında "İnciri Aydın’dan uyutması Yozgat’tan" sözüyle anılan tatlı, hafifliği ve lezzetiyle ramazan ayında daha çok rağbet görüyor.

İncir uyutması yapan işletmeci Zafer Özışık, normal zamanlarda da incir uyutması yaptıklarını ancak lezzetli ve hafif bir tatlı olmasından dolayı uyutmanın ramazan aylarında daha çok ilgi gördüğünü anlattı.

"Çevre illerden yolunu değiştirip gelenler oluyor"

Özışık, Yozgat’a özgü bir tatlı olan incir uyutmasını tatmak için Çorum, Ankara ve Kayseri gibi çevre illerden yolunu değiştirip gelenler olduğunu belirtti.

Tatlı ustası Erdal Tokat, incir uyutmasının Yozgat’a has bir lezzet olduğunu, ninelerinin, annelerinin evde yaptığı tatlının şimdi lokantalarda hazırlandığını kaydetti.

Tokat, incir uyutmasının yapılışını şöyle anlattı:

"Aydın'da üretilen incir Yozgat’ta uyutuluyor. Beş kişilik bir incir uyutması için bir litre süt, 5 incir ve bir çay bardağı şeker gerekiyor. Süt kaynatıldıktan sonra, şeker karıştırılıp 2 dakika daha kaynamaya bırakılır. İnce ince doğranan incir de süte karıştırıldıktan sonra iki dakika daha pişirilir. Piştikten sonra servis yapılacak tabaklara bölünen tatlı bir tepsi ile kapatılıp örtü ile sarılarak uyumaya bırakılır. Soğuduktan sonra ceviz, fındık ve meyvelerle süslenen tatlı servise hazır hale getirilir."