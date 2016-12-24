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İnekleri telef olunca gözyaşlarını tutamadı

- Narman ilçesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen Bahattin Aksoy'a ait biri buzağı 11 büyükbaş hayvan telef oldu - İneklerinin telef olduğunu gören Aksoy, gözyaşlarını tutamadı

İnekleri telef olunca gözyaşlarını tutamadı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Narman ilçesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 11 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Şekerli Mahallesi'ndeki Bahattin Aksoy'a ait bir ahırın bitişiğinde yer alan ve yem konulan yapıda, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü.

Yem konulan yapıyı tamamen saran yangın sırasında çıkan dumanlardan bitişikteki ahırda bulunan hamile olan 10 inek ile bir buzağı etkilendi.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında baygın halde olan büyükbaş hayvanların ahırdan çıkartılması için yoğun çaba gösterildi.

İş makineleri ile traktör yardımıyla güçlükle ahırdan çıkartılabilen 10 inek ve buzağının duman sebebiyle çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek telef olduğu anlaşıldı.

Yem konulan yapının büyük hasar görmesine yol açan yangın ise söndürüldü.

Hayvanlarının telef olduğunu gören Bahattin Aksoy ise gözyaşlarını tutamadı.

Aksoy, hayvanlarının telef olmasına çok üzüldüğünü belirterek, "150 bin TL'ye yakın zararım var. Bütün emeklerim boşa gitti ama hayvanlarıma çok acıdım." dedi.

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