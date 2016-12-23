İngiliz basınından Alaçatı'ya övgü

İZMİR (AA) - İngiliz gazetelerinden Daily Mail'in internet sitesinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ni tanıtıcı bir makale yayınlandığı bildirildi.

Çeşme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, makalede Alaçatı'nın Fransa’nın ünlü sahil beldesi Saint Tropez'le kıyaslandığı belirtildi.

Makalede "Burası Fransız Rivierası kadar güzel bir yer ancak Saint Tropez gibi uçuk ve aptalca fiyatlara sahip değil. Burada kaldırım kafeleri tıklım tıklım doluyor, çiftler gün batımında el ele tutuşuyor. 20 pounda iki kişi enfes bir akşam yemeği yiyebiliyor." ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

Makalede, Alaçatı hakkında bilgilerin yer aldığı, Alaçatı pazarındaki "muhteşem" olarak nitelendirilen otlardan turşulardan ve hamur işlerinden söz edildiği kaydedildi.

Çeşme daha önce New York Times gazetesine de haber olmuş, gidilmesi gereken 52 yer listesinde, Türkiye’den sadece Çeşme 14. sırada yer almıştı.



