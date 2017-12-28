İptal edilen festival bütçesi üniversite öğrencilerine burs oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, her yıl geleneksel olarak yapılan Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ni bütçesinin yüksekliği nedeniyle iptal ederek, parayı üniversite öğrencilerine burs olarak vermeye başladıklarını bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklamada bulunan Sonel, 6 ay önce Tunceli Valiliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevine başladığını anımsattı.

Tunceli'de göreve başladıktan kısa süre sonra geleneksel olarak yapılan Munzur Kültür ve Doğa Festivali programının kendisine iletildiğini ve maliyetini yüksek bulduğunu anlatan Sonel, "Festival programını, maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu görünce iptal ettik." dedi.

Sonel, festivalin iptal edilme gerekçesini vatandaşlara açıkladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu parayı kent dışında üniversitede okuyan öğrencilerimize vereceğiz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda ailesi Tunceli merkezde ve 7 ilçemizde ikamet edip dışarıda üniversite okuyan bin 8 öğrencimize ulaşıldı. Biz bunlara 8 ay boyunca her ay 200 lira burs vermeye başladık. Aralık ayı itibariyle ilk burslar yattı. 2018 yılı Temmuz ayında da 8'inci bursumuz yatacak. Bu projenin toplam maliyeti 1 milyon 612 bin 800 liradır. Hem devletimizin katkısı hem hayırsever dostlarımızın katkısıyla bu işi yürütüyoruz hayırlı olsun."

Öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Sonel, "Öğrenciler, gençlik bizim geleceğimiz. Her zaman devlet olarak onların yanındayız. Devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve katkısını gençlerimize her zaman göstereceğiz. Gençlerimize derslerinde başarılar diliyoruz. Yaklaşan yeni yıllarını da kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir dönem temenni ediyoruz." diye konuştu.

- Uygulamadan vatandaş da öğrenci de memnun

Sonel, bir gazetecinin, vatandaşların festival programının iptal edilmesini ve ayrılan bütçesinin öğrencilere burs olarak dağıtılmasını nasıl karşıladığını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Elbette burada biz festival de yaparız ama maliyeti yüksek olmayan etkinlikler yapmak taraftayız. Tunceli'miz eğitim ve kültürü yüksek olan bir yer. Biz de buna ne yapmamız gerektiği konusunda kafa yormamız lazım. Biz sadece bu manada dışarıda okuyan üniversite öğrencilerimize burs desteği vermiyoruz. Aynı zamanda Munzur Üniversitemiz var, burada okuyan ve başka şehirlerden gelen bin 62 üniversiteli gencimize de yemek desteği veriyoruz. Yani yöre halkımız, vatandaşlarımız memnun ve en önemlisi öğrencilerimiz memnun."

Sonel, herkesin öğrencilik yaşadığına işaret ederek, "Öğrenciye harçlığın var mı diye sorulmaz. Yani durumu çok çok iyi olmadıktan sonra öğrencinin cebine harçlığını koyacaksın. Bu da bir ekip işi. Hem devletimizin imkanları hem de hayırsever iş adamlarımız ve dostlarımızın imkanları. Yöremizde de vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz gayet memnun." ifadesini kullandı.