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İran ile Türkiye arasında sanat köprüsü kuruluyor

19-22 Aralık 2019 tarihlerinde, “Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat” temasıyla Hilton İstanbul Exhibition Center’da TG Expo tarafından düzenlenecek İstanbul Art Show sanat fuarı, ulusal ve uluslararası pek çok sanat galerisini İstanbul’da bir araya getirecek.

İran ile Türkiye arasında sanat köprüsü kuruluyor
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Sanat direktörlüğünü Yalın Alpay’ın üstlendiği fuar, bu yıl İran sanatına ayrı bir bölüm ayırıyor. İran’ın en iyi sanat galerileri, sanat yazarları, ünlü koleksiyonerleri ve küratörleri dört gün boyunca İstanbul Art Show’da Türk sanat dünyasıyla bir araya gelecekler.

İran ile Türkiye Arasında Sanat Köprüsü Kuruluyor

19-22 Aralık 2019 tarihlerinde, “Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat” temasıyla Hilton İstanbul Exhibition Center’da TG Expo tarafından düzenlenecek İstanbul Art Show sanat fuarı, ulusal ve uluslararası pek çok sanat galerisini İstanbul’da bir araya getirecek. Sanat direktörlüğünü Yalın Alpay’ın üstlendiği fuar, bu yıl İran sanatına ayrı bir bölüm ayırıyor. İran’ın en iyi sanat galerileri, sanat yazarları, ünlü koleksiyonerleri ve küratörleri dört gün boyunca İstanbul Art Show’da Türk sanat dünyasıyla bir araya gelecekler. 

Fuarda İran’ı temsil edecek galerilerin hangi sanatçılar ve yapıtlarla katılım sağlayacaklarının belirlenmesi için, İran Galeriler Birliği Başkanı Lili Golestan’ın da yer aldığı İstanbul Art Show Seçici Kurul’u ve fuarın İran Sergisi Küratörü Maryam Salahi Ağustos ayı içerisinde Tahran’da çeşitli temaslarda bulunacak. Verilecek davetlerde, Türk çağdaş sanatının önde gelen örneklerinden parçalar da İranlı koleksiyonere tanıtılacak. Temaslarla, iki ülkenin sanat dünyaları, galerileri ve koleksiyonerleri arasında yeni bağlar kurulması ve Aralık ayında İstanbul Art Show’un gerçekleştirilmesiyle bu bağların sıkılaştırılması amaçlanıyor.

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IranTürkiyeHilton İstanbul Exhibition CenterHakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanatİstanbul Art Show
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