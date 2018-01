İranlı ressamdan

İSTANBUL (AA) - İranlı ressam Ahmet Şahit'in, tabiattan ilham alarak yaptığı eserlerinden oluşan sergisi, VakıfBank İstanbul Genel Müdürlük Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

69 yaşında olduğunu söyleyen Şahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 senedir resim sanatıyla ilgilendiğini belirterek, "15 senedir Türkiye'de yaşıyorum ve burada kara kalem, yağlı boya alanlarında dersler veriyorum, çok öğrenci yetiştirdim ve yetiştirmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Sergisinde "özgür ruhu" yansıtmak istediğini anlatan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her zaman çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz, o sıkıntıların aşılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanları mutlu etmek ve mutluluğa taşımak lazım. Ben de sergimde dikkati çeken özgür ruh, sevgi, çiçek, at ve deniz dalgalarından oluşan çalışmalarımın hepsinin sevimli şeyler olduğunu düşünerek, bunları sergilemek ve sergiye gelen insanları mutlu etmeye çalıştım. Sergimde atların çokluğu da dikkati çekebilir. İran'da at necip bir hayvandır yani sevimli, ailesi olan ve kültürlü bir hayvan olarak tanımlanır, onun için de çok sevilir çünkü atlar hiçbir zaman iyiliği unutmaz. Türkiye'de de at çok sevildi, ben de sergimde atlara daha çok yer vererek, sergilemeyi tercih ettim."

- "Sanatçılar, hiç bir zaman ölmez"

Şahin, Büyükçekmece Belediyesi'nde dersler verdiğini anlatarak, sergisinde doğada olan güzelliklere bolca yer verdiğini vurguladı. Fırsat buldukça deniz kenarına gidip martılara ekmek attığını ve bundan duyduğu huzuru anlatan Şahin, hissettiği huzur ve özgürlük duygularını sergisine yansıtmak istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Özgürlük, demokrasinin olduğu bir ortamda rahat nefes alarak yaşamaktır. Özgürlük, başka bir insana faydalı olmaktır. Kurumuş bir ağaç olmayacak insan, o ağacın meyvesinde başka insanlar da faydalanıp, rahatça yaşayacakları bir ortamı başkalarına sunabilmek lazım. İnsanların birbirini severek yaşadığı bir ortamda ve sevgi içinde yaşamak gerekiyor. İnsanlar, özgürlük ve sanat sayesinde sıkıntılarını kolayca atabilir. Herkesin ne olursa olsun en az bir sanat dalıyla meşgul olması gerektiğini düşünüyorum çünkü sanat insana dertlerini unutturur."

Sanat sayesinde dünya iz bırakmak istediğini dile getiren Şahin, "Mesela ben buradan gittikten sonra resimlerime bakan insanlar, beni anmaya ve konuşmaya devam ederler. Çünkü sanatçılar hiç bir zaman ölmez, ölmek de istemez. Eserleriyle her zaman yaşamak istedikleri için dünyaya sanatıyla iz bırakırlar." ifadelerini kullandı.

Sanatçının, yağlı boya 30 eserinden oluşan sergi, 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir.