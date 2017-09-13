İranlı sanatçı çift Türk bayrağını tabloya işledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'a yerleşen İranlı tezhip ve minyatür sanatçısı Farid Ardalan ile Samire Seyid Muhammedi çifti, Türk bayrağını tabloya işledi.

İran'dan yaklaşık 1,5 yıl önce ayrılıp eşiyle Afyonkarahisar'a yerleşen Farid Ardalan, geçimini sağlayabilmek için bir süre inşaatlarda çalıştı.

Sanatını icra edebilmek için yetkililere başvuran Ardalan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın desteğiyle, tarihi Taş Medrese'deki atölyede eşiyle tezhip ve minyatür eserler yapmaya başladı.

Farid Ardalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'da başta tiyatro olmak üzere çeşitli sanat dallarıyla ilgilendiğini söyledi.

Eşinin de kendisi gibi tezhip ve minyatür sanatçısı olduğunu anlatan Ardalan, "Sanatımızı daha iyi icra edebilmek amacıyla Türkiye'ye geldik. Ankara'daki bir yakınımızın tavsiyesi üzerine, tarih ve kültür şehri olduğunu öğrendiğimiz Afyonkarahisar'a yerleştik. İyi ki buraya yerleşmişiz." diye konuştu.

- "Hepsinde el emeği var"

Afyonkarahisar'da kendi memleketlerindeymiş gibi hissettiklerini, 1,5 yıldır hiçbir zorluk yaşamadıklarını dile getiren Ardalan, "Şehrin tarihi dokusu çalışmalarımızda bize ilham veriyor. Özellikle eşimin tezhip sanatı çok güçlü. Çalışmalarımız kopya değil, hepsinde el emeği var. Eşim de ben de minyatür ve tezhip sanatını çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Çoban'ın sanata ve sanatçıya çok değer verdiğine işaret eden Ardalan, "İran'da bir atasözü var, 'Altın satan altının kadrini bilir.' Farklı şey satan da onun kadrini bilir. Başkanımız da sanatımızı gördü ve kadrini bildi. Bizi Taş Medrese'deki el sanatları atölyesinde görevlendirdi. Yaklaşık üç haftadır burada çalışıyoruz." dedi.

Ardalan, gelecek günlerde açacakları kursta, tezhip ve minyatür sanatını kursiyerlere öğreteceklerini bildirdi.

- "Türk bayrağını dünyaya tanıtıyoruz"

Tezhibin İslam'dan önce de çeşitli uygarlıklarda görülen kadim bir sanat olduğuna değinen Ardalan, "İslamiyet ile tezhip sanatı çok gelişti. Tezhip, aşktan, muhabbetten, çiçekten, arkadaşlıktan ve sevgiden bahseder. Minyatür de hayal dünyasının yansımasıdır. Taş Medrese'de çalışmaya başladıktan sonra eşimle ilk önce Türk bayrağı üzerine bir tezhip çalışması yaptık. Ay yıldızın içerisini aşkla, muhabbetle ve sevgiyle, desenlerle işledik." şeklinde konuştu.

"Türk bayrağını dünyaya çiçekle, muhabbetle ve aşkla tanıtıyoruz. Türk bayrağından sonra 30 ülkenin bayrağını tezhip sanatıyla işlemeye başladık." diyen Ardalan, bunlarla sergi açmayı hedeflediklerini belirtti.

Ardalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezhip ve minyatür sanatıyla, güneş, çiçek ve kentin sembolleriyle oluşturulmuş Türk bayrağı tablosunu hediye etmek istediklerini söyledi.

Samire Seyid Muhammedi de tezhip sanatının kalpten geldiğini ifade etti.

Sanatını severek icra ettiğini anlatan Muhammedi, çalışmalarını yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını kaydetti.