Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Müstakil Hayatlara Kaçış Artıyor
Müstakil Hayatlara Kaçış
Yeşile dikkat
İhracat için yeşile dikkat
Z kuşağı araştırması
En son Z kuşağı anketi
Robotlar iş başında
Robotlar iş başında
Balık gibi olacak
Köpek balığından esinlendi

İş hayatına damga vuran 70 isme yakın mercek

Bosslife Media Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Taşdemir’in kaleme aldığı, Fotoğraf Sanatçısı Murat Arık’ın çektiği siyah beyaz portre fotoğraflarla hayat bulan kitap, Türkiye’nin geçmişten günümüze iş hayatına da ışık tutuyor. Abdullah Kiğılı’dan Faruk Süren’e, Mehmet Büyükekşi’den Erkan Güral’a kadar kendi sektörlerinde iz bırakan 70 isim “70 Çizgi” kitabında bir araya geldi.

İş hayatına damga vuran 70 isme yakın mercek
banner17

Türkiye’de ilk kez iş dünyasına iz bırakan ve nesiller sonra bile konuşulmaya devam edecek isimler, “70 Çizgi” kitabında bir araya geldi. Kitap için Gaziantep, Denizli, İzmir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Ankara ve Bursa olmak üzere 20 şehir gezildi, 18 bin kilometre yol yapıldı. Çekimlerin 90 gün sürdüğü kitapta, Abdullah Kiğılı, Faruk Süren, Şükrü Avşar, Mehmet Büyükekşi, Erkan Güral, Gamze Cizreli gibi kendi alanlarında önemli başarılara imza atmış iş insanlarının hikayeleştirilmiş biyografileri ve ilk defa okuyucuya sunulan siyah beyaz portreleri yer alıyor. Bosslife Media Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Taşdemir, kitabın çıkış noktası hakkında ise şu açıklamalarda bulunuyor: “İş dünyasına dair bu zamana kadar birçok proje üretildi. Bizim kitabın diğer mimarı fotoğraf sanatçısı Murat Arık ile yola çıkış amacımız, iş dünyasına farklı sektörlerden damga vurmuş isimleri tek bir kitapta toplamak, onları siyah beyaz karelerle ölümsüzleştirmek ve Türkiye iş dünyasına bir anı bırakmaktı. Okuyucular bir yandan isimlerin, bugünlere nasıl geldiklerini öğrenirken bir yandan siyah beyaz portrelerden o isimlerin yüzlerindeki detaylara, sessiz imgelere, yaşanmışlıklara şahit olacaklar.” “70 Çizgi” projesindeki “çizgi” isminin, yaşanmışlıkları, hayatın izlerini ifade ettiğini belirten Taşdemir, iş dünyasına yıllarca emek vermiş kişilerin başarı hikayelerini dinlemenin kendilerini beslediğini ve bu kitabın herkese ilham olacağını da sözlerine ekliyor. İsteyenler aynı zamanda youtube’da Bosslife TV kanalı üzerinden kitaptaki isimlerin röportajlarını da izleyebilirler.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Gamze CizreliŞükrü Avşarçizgi70Erkan GüralMehmet BüyükekşiFaruk SürenAbdullah KiğılıMurat ArıkAnıl TaşdemirBosslife
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1