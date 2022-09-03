İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner hikayeleri ile devam ediyor İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner’in hikâyelerinden oluşan “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinleti ile devam ediyor.

03 Eylül 2022 Cumartesi 14:57