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İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner hikayeleri ile devam ediyor
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İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner hikayeleri ile devam ediyor

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner’in hikâyelerinden oluşan “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinleti ile devam ediyor.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner hikayeleri ile devam ediyor

İş Sanat'ın Bodrum Zai Yaşam'da gerçekleştirdiği İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 7 Eylül saat 22.00'de Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden Haldun Taner'in hikâyelerinden oluşan “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinleti ile devam ediyor.

Mehmet Birkiye yönetmenliğindeki dinletide ‘Bayanlar 00', ‘Konçinalar', ‘İznikli Leylek' ile ‘Sancho'nun Sabah Yürüyüşü' hikâyelerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirirken, dinletinin müzik direktörlüğünü şef Serdar Yalçın üstleniyor.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 15 Eylül'de yazar Bedia Ceylan Güzelce'nin moderatörlüğündeki ‘Sanat Sohbetleri' ile devam edecek. 21.00'de başlayacak etkinlikte Güzelce, Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nu ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İş Sanat Çarşamba SahnesiHaldun Taner
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