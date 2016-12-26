İshak Paşa Sarayı kışın bir başka güzel

AĞRI (AA) - ORHAN GÜNGÖR - Ağrı kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan, Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde inşa edilmiş en etkileyici mimari örneklerinden biri olan kartal yuvası görünümlü İshak Paşa Sarayı, her mevsim ayrı bir güzellikle ziyaretçilerini ağırlıyor.



Bahar aylarında renk renk çiçekleriyle, kışın da karlar altındaki görünümüyle ziyaretçilerini hayran bırakan İshak Paşa Sarayı'nı, 2016 Ocak-Kasım döneminde 57 bin 541 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



Kar yağışı ile sarayda tarihi yapının zarar görmemesi ve ziyaretlerin aksamadan sürmesi için avluda biriken karların, kar püskürtme makinesi ve görevlilerce küreklerle temizlenmesi de ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İshak Paşa Sarayı'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek özellikle batı illerinde yaşayan herkesi sarayı ziyarete beklediklerini söyledi.



"Ziyaretçilerimiz kış ayında da sarayın tüm alanlarını gezebilirler"

Sarayın, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırladığını anlatan Bulut, soğuk havanın ziyaret için bir engel teşkil etmediğini vurguladı.



Bulut, "Şu anda sıfırın altında 10 derece gibi bir soğuk olsa da ziyaretçilerimiz kış ayında da sarayın tüm birimlerini, tüm alanlarını gezebilirler. Bunun temel nedenlerinden biri bakanlığımızın yapmış olduğu son restorasyon çalışması." dedi.

"Temperli cam örtü ile korunuyor"İshak Paşa Sarayı'nın belirli bir kısmını temperli cam örtü ile kapladıklarını anımsatan Bulut, şöyle konuştu:"Temperli cam örtü ile örtünmesinin amacı yağmur ve kar sularının sarayın içerisine girmesini engellemektir. Bu camların üzerinde biriken karlar 1 derece ısı ile 2 gün içerisinde eriyip çeşitli oluklar sayesinde sarayın dışına atılmaktadır. Son günlerde saraya yağan 50 santimetre kalınlığındaki karı ise arkadaşlarımızla birlikte çeşitli yöntemlerle temizledik. İshak Paşa Sarayı'nın her tarafı ayrı bir güzel. Her detayında ayrı bir gizem hissediyorsunuz. Tüm ziyaretçilerimizi kışın da İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmeye davet ediyorum. Beyazın güzelliğiyle İshak Paşa Sarayı mimarisinin birleştiği muhteşem bir güzellik ortaya çıkıyor. Bunun herkesin görmesini istiyoruz.""Ziyaretçilerimiz huzurlu ve sıcak ortamda ibadet edebilirler"Saray'da bulunan 232 yıllık İshak Paşa Sarayı Camisi'ndeki alttan ısıtmalı sisteme de değinen Bulut, "İshak Paşa Sarayı'nın temelinde alttan ısıtmalı bir sistem vardır. Doğubayazıt Kaymakamımız Ulaş Akhan'ın fikriydi, tekrardan caminin alttan ısıtma sistemi. Çok güzel oldu. Kaymakam Bey'e teşekkür ediyorum. Ziyaretçilerimiz huzurlu ve sıcak ortamda ibadet edebilirler." ifadelerini kullandı.