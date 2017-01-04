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İshak Paşa Sarayı'na ziyaretçi ilgisi

- Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli saraylarının başında gelen İshak Paşa Sarayı, yeni yılda da yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor - Ziyaretçilerden Yıldız: "İshak Paşa Sarayı ve çevresi, gerçekten kıymet bilinmesi gereken tarihi bölge. Burada olmaktan çok mutluyum"

İshak Paşa Sarayı'na ziyaretçi ilgisi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı mimarisinin en seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı, yeni yılda da doğa, tarih ve kültür tutkunu turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Doğubayazıt'ta, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yılın ilk günlerinde sarayı görmeye gelen ziyaretçilerden Abdullah Karabıyık, İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmek için Tokat'tan geldiklerini söyledi.

Sarayı çok beğendiklerini anlatan Karabıyık, "Ailemle Tokat'tan Van'a misafirliğe geldik, oradan da Doğubayazıt'ı gezelim dedik. Sarayı çok beğendik, muhteşem bir yer. Doğubayazıt'ın tarihine hayran kaldık." dedi.

Ziyaretçilerden İdris Karabıyık ise sarayı ilk defa ziyaret ettiğini ve buram buram tarih kokan çok güzel bir yer olduğunu dile getirdi.

Almanya'dan sarayı ve bölgeyi görmeye gelen Emin Yıldız da Türkiye'nin en doğusunda gezmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yıldız, bu yılki tatil programında alternatif tatili tercih ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rutin bir tatilin dışına çıkmak istedik. Her sene genellikle tatil köylerine gidilir. Bu sene değişiklik yapıp kış turizminin ve tarihi yapıların daha zengin olduğu yerleri gezelim dedik. İlk Kars'a geçtik, şimdi de buradayız. İshak Paşa Sarayı ve çevresi gerçekten kıymet bilinmesi gereken tarihi bölge. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Gökhan Ağaçay ise Hollanda'dan geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımla doğu turu yapıyoruz. Aslen Iğdırlı olduğum için bölgeyi çok iyi biliyorum. Atalarımızdan yadigar olan İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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