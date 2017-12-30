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İşitme engelli öğrenciler Palandöken'de eğlendi

- Okul Aile Birliği Başkanı Yılmaz : - "Çocuklarımızın gözlerindeki ve yüreklerindeki mutluluk görülmeye değerdi"

İşitme engelli öğrenciler Palandöken'de eğlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da özel lisede eğitim gören 50 işitme engelli, Palandöken Kayak Merkezi'nde eğlendi.

Erzurum Özel Eğitim Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Canan Yılmaz ve Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir, okuldaki öğrencilere yönelik Palandöken Kayak Merkezi'nde eğlence programı düzenlenmesi için girişimlerde bulundu.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tesislerden gün boyunca faydalanan işitme engelli öğrenciler, kızaklar ile kayak yaptı, kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul ve ailelerin iş birliğiyle gerçekleştirilen faaliyetin öğrencilere mutluluk verdiğini belirterek, organizasyona katkı sağlayan Belediye Başkanı Sekmen'e teşekkür etti.

Yılmaz, "Çocuklarımızın gözlerindeki ve yüreklerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Palandöken'de güzel bir gün geçirdik. Hem aileler hem öğretmenler hem de öğrencilerimiz ile çok mutlu olduk. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

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