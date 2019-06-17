İstanbul Caz Festivali ile “Caz Yazı Bambaşka!”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Garanti BBVA’nın sponsorluğunda bu yıl 26.sı düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran – 18 Temmuz arasında müzikseverlere yine keyif dolu anlar yaşatacak. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan festival, 27 farklı mekânda, 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 50’nin üzerinde konserle caz tutkunlarıyla buluşturuyor.



Garanti BBVA’nın sponsorluğunda bu yıl 26. kez gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, Türkiye’nin en önemli caz vokallerinden Ömür Göksel’e ve usta caz davulcusu Hasan Hürsever’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün takdim edileceği görkemli bir ödül gecesiyle başlıyor.



Kontrbasçı ve besteci Michael League'in Grammy ödüllü grubu Snarky Puppy ile karakteristik müziğini caz, R&B ve hip-hop unsurları etrafında ören besteci ve vokal José James, yine iki Grammy kazanan Jacob Collier, tutkulu vokali ve farklı müzik türlerini keşfetme merakı ile dünya müziğinin en özgür ruhlu sanatçılarından Joss Stone ile Hip-hop ve R&B tınılarının cazla ustaca harmanlayan saksafoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle emin adımlarla ilerleyen Kamasi Washington festivalin bu yılki konukları arasında göze çarpıyor.



Yazı büyülü caz tınılarıyla renklendirecek festivalde ayrıca Belçikalı caz şarkıcısı, söz yazarı, besteci ve multi-enstrümantalist Melanie de Biasio, kategorilere sığmayan, çığır açıcı eserleriyle çağdaş müziğin dünyaca tanınan piyanist ve besteci Aydın Esen, Küba klasiklerinden orijinal bestelere uzanacak bu performanslarıyla Alfredo Rodríguez & Pedrito Martinez de sahne alacak önemli isimler arasında yer alıyor.



Tüm bu usta müzisyenlerle birlikte lirik olduğu kadar oyunbaz tarzıyla Ella Fitzgerald’la karşılaştırılan, Montreux Caz Festivali Vokal Yarışması’nın finalisti Cyrille Aimie ile de 26. İstanbul Caz Festivali’nde tanışma şansını buluyoruz.